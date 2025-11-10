Muere un narco y tres resultan heridos en un tiroteo con la Policía Nacional en Toledo

Un presunto narcotraficante ha muerto y otros tres miembros de su grupo han resultado heridos este domingo en El Casar de Escalona (Toledo) durante una operación antidroga de la Policía Nacional, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

El tiroteo se ha producido poco antes de las 20:00, cuando agentes de la Udyco y del Grupo Especial de Operaciones (GEO) se disponían a desplegarse alrededor de un inmueble situado en la avenida Talavera de la Reina, dentro de la urbanización El Mirador-Miralberche, donde actuaba un grupo criminal vinculado al tráfico de drogas.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos han abierto fuego contra los agentes, que han respondido con sus armas reglamentarias. Tres de los integrantes de la banda han sido alcanzados por los disparos y un cuarto también ha resultado herido en la refriega.

Asalto en la urbanización toledana

Los servicios de emergencia no han podido salvar la vida de uno de ellos, que ha fallecido en el lugar. Los dos heridos por arma de fuego, de 25 y 38 años, han sido trasladados en UVI móvil al Hospital General Universitario de Toledo, mientras que otro hombre de 31 años ha sido evacuado al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, según el 112. Ningún agente ha resultado herido.

Un día antes, tiroteo en Sevilla

El suceso llega un día después de otro operativo policial contra el narcotráfico en Isla Mayor (Sevilla), en el que un agente de la Policía Nacional resultó herido de gravedad por un disparo de fusil de asalto mientras participaba en un seguimiento. En esa operación se intervinieron unos 700 kilos de hachís y varios vehículos robados, aunque los autores de los disparos huyeron y siguen en paradero desconocido, según las mismas fuentes.