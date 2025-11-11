El ADN descarta a la primera sospechosa del crimen de la bibliotecaria Helena Jubany

El caso del asesinato de Helena Jubany, ocurrido en Sabadell (Barcelona) en diciembre de 2001, ha dado un nuevo paso tras las conclusiones del informe de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Policía Nacional. Según ese informe, remitido al juzgado de Sabadell y explicado por la propia familia de la víctima en un comunicado recogido por Europa Press, el ADN de Ana Echaguibel no coincide con el nuevo perfil genético femenino que se había localizado en el jersey que llevaba Jubany el día que la mataron.

La familia Jubany ha señalado en ese comunicado que era necesario hacer esta prueba "para resolver dudas" y ha agradecido que se hayan dedicado los medios y la profesionalidad de la inspectora y la bióloga que realizaron los análisis, según Europa Press. A la vista del resultado negativo, la acusación particular que ejerce el abogado Benet Salellas, en nombre de la familia, ha indicado que ya no pedirá que se siga investigando a Echaguibel y que la instrucción debe centrarse únicamente en los dos investigados actuales, Santiago Laiglesia y Xavi Jiménez, tal y como ya adelantó la acusación en el juzgado de Sabadell.

La causa se reabrió al borde de la prescripción

La causa contra Echaguibel se había reabierto el pasado mes de septiembre porque la jueza recibió un informe en el que se explicaba que, gracias a avances científicos aplicados a las muestras conservadas de la prenda de Jubany, se habían podido identificar dos perfiles genéticos femeninos que no se habían podido detectar hace más de veinte años. Según esas mismas informaciones, uno de esos perfiles no correspondía ni a la propia Helena Jubany ni a Montserrat Careta, la otra mujer que fue encarcelada por este crimen en 2002 y que se suicidó en prisión. Además, la reapertura se produjo cuando la causa contra Echaguibel estaba a punto de prescribir.

Echaguibel había ingresado en prisión en 2002 como sospechosa del crimen, pero la causa contra ella acabó archivándose por falta de pruebas. Según la Policía Nacional, los peritos ya no consideran que Echaguibel escribiera los anónimos que recibió Jubany semanas antes de morir ni que existieran indicios suficientes para haberla encarcelado entonces.

Un perfil genético que apunta a Laiglesia

Coinciden las distintas fuentes en que sí se ha encontrado ADN de Santiago Laiglesia en el jersey de la víctima y que un informe biológico concluyó que había un haplotipo de cromosoma Y que coincide con el suyo. Este resultado refuerza la tesis de la acusación de que Laiglesia estuvo en el piso de su pareja, Montse Careta, entre el viernes 30 de noviembre y la madrugada del domingo 2 de diciembre de 2001, periodo durante el cual Jubany fue drogada con Noctamid, quedó inconsciente y fue finalmente arrojada desde la azotea del edificio de la calle Calvet Estrella de Sabadell, en un intento de simular un suicidio.

La familia Jubany centra ahora su atención en la declaración de Laiglesia, prevista para el 28 de noviembre, y confía en que ese paso permita cerrar la instrucción y abrir juicio oral contra los dos encausados, Laiglesia y Jiménez.