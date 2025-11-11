El asesino de la familia de Chiloeches culpa a una de las víctimas

El juicio por el robo y asesinato de tres miembros de una misma familia —en la madrugada del 13 de abril de 2024— en una vivienda de Chiloeches ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Guadalajara con una vista en la que el acusado de ser el autor de los crímenes —Fernando 'el pelirrojo', para quien la Fiscalía pide prisión permanente revisable— ha reconocido los hechos que se le imputan aunque ha presentado algunas alegaciones.

"Mi defendido es culpable y ya les adelanto que reconocerá que mató a las tres personas pero hay un segundo culpable que es la droga", ha afirmado su abogado. La mayor baza de su defensa es que el joven, de 24 años, planificó el robo pero no los asesinatos. Según el letrado, su cliente habría matado al padre de familia —Ángel Villar, de 29 puñaladas— porque le descubrió robando y se enfrentó a él. De no haber sido así, se supone que no le habría quitado la vida. Ni a él ni a su familia.

El abogado ha destacado que en aquel momento el acusado era drogodependiente y actuó llevado por las deudas que habría contraído como consecuencia de su adicción "por lo que era capaz de cualquier cosa". Asegura la defensa que no hubo alevosía, a pesar de que el acusado entró en el domicilio con un cuchillo y una bayoneta, y continuó con el robo después de asesinar al varón y a su mujer —Elvira, de 52 años— y también a su hija —Laura, de 22 años—.

El hermano mellizo de la joven asesinada —que ejerce la acusación particular— logró salir de la vivienda y avisar a las autoridades. Entretanto el acusado cogió la colección de relojes del padre de la familia Villar —de la que tenía conocimiento gracias al ex novio de la chica— y otros efectos de valor, y escapó. "Después de matarlos, robó relojes y joyas y quemó la casa para no dejar rastro", ha dicho la fiscal del caso.

El ministerio público coincide con la acusación particular en que 'el pelirrojo' planificó el asalto durante meses —aprovechando la información que le habría facilitado otro de los acusados, que salió con la hija de los Villas y tenía una orden de alejamiento de ella— y no considera que tuviera sus capacidades cognitivas y volitivas mermadas. Por tanto, le pide otros cinco años de prisión por robo con violencia en casa habitada y uso de arma y tres más por el incendio.

En cuanto a sus cómplices, la fiscal solicita 5 años de cárcel para cada uno por robo con violencia en casa habitada y uso de arma. Se trata del exnovio de Laura —Cristian, que no habría estado en la casa el día de los hechos pero es considerado el inductor del robo por los investigadores— y su primo David —el conductor que esperaba a Fernando fuera de la vivienda para la huida y que acudió a la policía cuando supo que el asalto acabó en triple asesinato—.

La mafia de Pioz

Los acusados formaban parte de un grupo que se hacía llamar 'La mafia de Pioz', que era considerado como "peligroso" por sus vecinos. Fernando 'el pelirrojo' era conocido por su larga lista de antecedentes policiales (robo con fuerza, estafa y resistencia a la autoridad, entre otros), a la que habrá que añadir los tres asesinatos cuya autoría ya ha reconocido.

El joven fue detenido en un hotel de Daganzo junto a su novia —Windy—, una venezolana que resultó ser una cantante y modelo emparentada con Guaidó, el día después de que fuera arrestado David, que fue quien llevó a la Guardia Civil hasta el lugar donde se escondía la pareja.

Finalmente cayó Cristian, el exnovio de Laura. Al menos de forma oficial. Fuentes cercanas a la familia asesinada señalaron que los jóvenes se seguían viendo, a pesar de la orden de alejamiento y de la presunta agresión que la motivó. De hecho, ambos mantenían como foto de perfil de Facebook una imagen de ellos juntos en actitud cariñosa.

En cualquier caso, el grupo trató a Laura mientras fue novia de Cristian. Su líder acabó matándola junto a sus padres durante el asalto planeado para robar en su casa. Un terrible suceso salpicó de nuevo a Pioz, el pueblo en el que un joven mató y descuartizó a cuatro miembros de su familia (sus tíos y los hijos de éstos, dos niños de 4 y 1 años) en 2016.