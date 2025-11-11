Un hombre mata a puñaladas a su hermano durante una pelea en Ponferrada

Un hombre de 51 años ha fallecido este lunes en el Hospital de León tras haber sido apuñalado presuntamente por su hermano durante una pelea familiar ocurrida en Ponferrada (León). Así lo han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que han señalado que el supuesto agresor ha sido detenido y ha quedado bajo custodia policial.

El suceso tuvo lugar en el domicilio de la víctima, situado en el barrio ponferradino de Cuatrovientos, donde ambos hermanos, de origen caboverdiano, mantuvieron una discusión que finalmente derivó en una agresión con arma blanca.

El traslado

Fue el propio agresor el que avisó primero al 112 y con posterioridad a la Policía Nacional para relatar los hechos. La víctima fue ingresada en primer lugar en el Hospital El Bierzo y, ante la gravedad de sus heridas, fue trasladada más tarde al Hospital de León, donde falleció a las 21.30 horas.

Según han confirmado las fuentes, el arrestado fue trasladado a la comisaría de Policía el mismo día de los hechos, para quedar a disposición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ponferrada, que se encontraba de guardia.