Desactivan una granada de mortero en el campus de la Universidad de Huelva

La Policía Nacional ha desactivado una granada de mortero ubicada en el campus de la Universidad de Huelva. El artefacto —que presentaba evidentes signos de oxidación y deterioro— ha sido neutralizado por especialistas del TEDAX-NRBQ, la unidad especializada en la desactivación de artefactos explosivos, mediante una detonación controlada en un punto seguro cercano a las instalaciones universitarias.

El hallazgo se ha producido durante unas obras en el interior del campus, cuando los operarios detectaron un objeto metálico con apariencia sospechosa. Inmediatamente, llamaron al 091 para alertar a la Policía Nacional, que desplazó varias patrullas al lugar. Los agentes acordonaron la zona y suspendieron los trabajos, en coordinación con el Vicerrectorado de la Universidad, para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal.

Tras la primera inspección, se activó el protocolo de actuación ante artefactos explosivos. Un equipo de especialistas en desactivación de explosivos (TEDAX-NRBQ) de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental se trasladó desde Sevilla para examinar el proyectil.

Una granada de mortero de origen bélico

Los técnicos confirmaron que se trataba de una granada de mortero, aparentemente de origen bélico, y debido a su potencial peligrosidad decidieron trasladarla a una zona alejada del campus para efectuar una detonación controlada. La intervención se desarrolló sin incidentes y no se registraron heridos ni daños materiales.

Fuentes policiales han destacado la rápida respuesta de los equipos desplazados y la correcta activación de los protocolos de seguridad, que evitaron cualquier riesgo para la comunidad universitaria.

En estos casos, la Policía Nacional recuerda que, ante el hallazgo de un objeto que pudiera ser un artefacto explosivo, no debe tocarse ni moverse bajo ningún concepto. Se recomienda alejarse del lugar, tomar nota de la ubicación y avisar de inmediato a los servicios de emergencia a través del 091, dejando la actuación en manos de los especialistas de la Policía.