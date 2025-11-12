Detenido un anciano por intentar violar a un hombre con discapacidad en Palma

Un hombre septuagenario ha sido detenido en Palma tras haber intentado agredir sexualmente a una persona con discapacidad en los baños públicos de la Estación Intermodal. Según ha informado este miércoles la Policía Nacional, y ha recogido EFE, los vigilantes de seguridad han retenido al sospechoso hasta la llegada de los agentes.

El intento de agresión

De acuerdo con el relato policial difundido por EFE, el individuo ha requerido a la víctima para que entrara en uno de los aseos individuales y, una vez dentro, ha tratado de obligarle a realizar una práctica sexual. Ante la negativa del agredido, el presunto autor ha cerrado la puerta para impedirle salir y ha insistido en su petición. Se ha producido un forcejeo que ha permitido a la víctima escapar y pedir ayuda al personal de seguridad.

Los vigilantes han explicado a los agentes que la víctima ha abandonado los aseos "a la carrera" mientras pedía auxilio. Al acceder al interior, han hallado al sospechoso "con los pantalones bajados y los genitales a la vista", según el comunicado de la Policía Nacional. La investigación policial ha continuado para esclarecer por completo lo sucedido.