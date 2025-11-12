Juzgan en Alemania a un español que sedó y violó a su mujer durante 15 años y subió los vídeos a Internet

La Audiencia Provincial de Aquisgrán (Alemania) ha iniciado esta semana el juicio contra un ciudadano español de 61 años acusado de haber drogado, agredido sexualmente y grabado a su mujer de manera sistemática durante quince años.

Según ha confirmado a EFE la portavoz del tribunal, Katharina Effert, el acusado se enfrenta a seis cargos de violación, tres de agresión sexual, uno de lesiones graves y treinta delitos por vulnerar la intimidad personal mediante la grabación y difusión de los vídeos.

Abusos prolongados

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron entre 2009 y la primavera de 2024 en el domicilio conyugal. Durante ese tiempo, el procesado sedó en repetidas ocasiones a su mujer para someterla a abusos sexuales, que posteriormente grabó y compartió con otros usuarios a través de grupos de chat y diversas plataformas en línea.

La Audiencia ha decidido que el juicio se celebre a puerta cerrada para proteger la identidad y la privacidad de la víctima. El tribunal ha fijado seis sesiones adicionales para el mes de diciembre, en las que se presentarán nuevas pruebas y declaraciones.

Prisión preventiva

El acusado, que permanece en prisión preventiva desde su detención en febrero, trabajaba como conserje y durante los últimos siete años estuvo empleado en una escuela de la localidad de Alsdorf, en el oeste del país.

El diario alemán Bild ha informado de que el procesado ha confesado a puerta cerrada la mayoría de los hechos, un reconocimiento que podría influir en la sentencia final.