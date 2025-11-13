Condenan a 22 y 17 años de cárcel a los autores del 'crimen del Lago': drogaron y ahogaron al anciano que cuidaban

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a penas de 22 y 17 años de cárcel a los dos principales acusados por el conocido como 'crimen del Lago' o 'crimen del Tera', ocurrido en diciembre de 2019 en el entorno del Lago de Sanabria. La sentencia considera probado que ambos —cuidadores de la víctima— participaron en el asesinato con alevosía de un hombre de 70 años, cuyo cuerpo fue hallado en el cauce del río Tera.

El tribunal ha determinado que la mujer –condenada a la mayor pena– actuó movida por un interés económico, ya que tras la muerte de la víctima continuó cobrando las pensiones que el fallecido recibía desde Portugal y Reino Unido. Por su parte, el otro acusado –colaborador directo en la ejecución del crimen– ha recibido una condena de 17 años de prisión.

La resolución judicial absuelve son embargo al tercer procesado, acusado de haber colaborado como cómplice facilitando materiales para el crimen, al no quedar acreditada su participación directa en los hechos.

El día del crimen

Según el relato de hechos probados, entre el 23 y el 27 de diciembre de 2019, los condenados se desplazaron junto a la víctima en un vehículo Renault Laguna desde la zona portuguesa de Chaves hasta un paraje próximo al Lago de Sanabria, conocido como Pozo Muerto. Antes del desplazamiento, los acusados habrían suministrado al hombre una sustancia que le provocó somnolencia, anulando su capacidad de defensa.

Una vez en el lugar, los autores ataron al hombre un saco de cal viva agrícola y lo introdujeron parcialmente en una bolsa, cubriéndole además la boca y los ojos con cinta adhesiva. Para evitar que le identificaran si descubrían el cuerpo, le retiraron toda la documentación antes de arrojar el cuerpo al río con la intención de causarle la muerte. De hecho, el único objeto que llevaba junto a él cuando descubrieron el cuerpo fue un paquete de tabaco. El informe forense confirmó que el fallecimiento se produjo por asfixia por sumersión.

Eran cuidadores de la víctima

Tras el hallazgo del cadáver, la Guardia Civil orientó las primeras líneas de investigación hacia el entorno más cercano de la víctima, residente en la localidad orensana de Verín. Los agentes analizaron sus vínculos personales y sociales y comprobaron que el hombre mantenía relación con personas que contaban con antecedentes policiales y penales, principalmente por delitos violentos y contra la salud pública.

Según los testimonios recabados, el desaparecido había sido visto por última vez a comienzos de diciembre de 2019 en la vecina localidad portuguesa de Chaves, un mes antes de que su cuerpo fuera encontrado en el entorno del Lago de Sanabria.

A medida que avanzaba la investigación, los esfuerzos se centraron en la mujer que cuidaba del fallecido en Verín y en el hombre que compartía vivienda con ella. Las pesquisas permitieron a los agentes descubrir que la víctima mantenía cuentas bancarias conjuntas con uno de los sospechosos en entidades financieras portuguesas, un dato que reforzó las sospechas sobre la implicación del entorno más próximo.

Ante ello, la Guardia Civil activó canales de cooperación con la Policía Judicial portuguesa, con el objetivo de rastrear los movimientos financieros y coordinar las actuaciones en ambos países.

Una indemnización de 120.000 euros

Como parte de la sentencia, la hija de la víctima recibirá una indemnización de 120.000 euros, que deberá ser abonada de forma conjunta por los dos condenados.

El fallo pone fin a un caso que conmocionó a la provincia y que, tras años de investigación y juicio, confirma la autoría de un crimen marcado por la frialdad y la búsqueda de un beneficio económico a costa de la vida de un anciano indefenso.