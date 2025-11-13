Los turistas de los 'safaris humanos' en Sarajevo "se movían con torpeza" y llevaban armas "para matar jabalíes"

El caso de los 'safaris humanos' organizados en la década de los noventa en la ciudad asediada de Sarajevo para divertimento de los turistas sigue levantando ampollas en Italia tras la denuncia interpuesta por el escritor Ezio Gavazzeni, con los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini, y la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Milán.

El diario La Repubblica, que sigue de cerca el asunto y ha publicado una entrevista con el propio Gavazzeni, recoge este jueves el testimonio que el bombero estadounidense John Jordan ofreció el 3 de mayo de 2007 ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, acerca de la presencia de civiles extranjeros que llegaban los fines de semana a la capital bosnia para disparar contra la población, y que el ministerio público ha solicitado a La Haya para incorporarlo a la causa.

Él fue el primero en hablar de los "tiradores turistas", destaca el periódico italiano. "En más de una ocasión, vi personas que no me parecían de la zona. Por su vestimenta, las armas que portaban, el trato que recibían: estaban dirigidas y guiadas por lugareños", explicó hace ahora 18 años. "Otros miembros de mi equipo también lo habían visto en la zona de Mostar", aseguró ante el tribunal.

Se distinguían "claramente"

Jordan se encontraba en Sarajevo como voluntario en los años en los que se habrían producido las 'cacerías humanas' investigadas por la Fiscalía de Milán con el objetivo de identificar a los italianos que se apostaban en las colinas como si fuesen francotiradores, con la ayuda de sectores corruptos del ejército serbio, para matar a civiles inocentes. Él mismo resultó herido durante una operación de rescate.

Preguntado por el juez Patrick Robinson sobre si podía distinguir a locales y extranjeros visualmente, Jordan aseveró: "Sí, soy un observador entrenado". "Llevaban una mezcla de ropa civil y militar, pero lo que más los distinguía era su arma", añadió, "más apropiadas para la caza de jabalíes en la Selva Negra que para el combate urbano en los Balcanes".

Por otra parte, señaló, "se movían con torpeza entre los escombros". "Era obvio", espetó, "claramente, estaban fuera de contexto. Eran extranjeros". Además, solo eso explicaría la "selección de objetivos" de los tiradores. "¿Qué motivo podría haber para disparar a un bombero que intentaba apagar un incendio?", se preguntó ante el tribunal.

Tiraban a los niños

Sin duda, la parte más impactante de su relato es la que tiene que ver con los ataques a menores. "En algunos ataques", asegura Jordan, "elegían como objetivo al miembro más joven de la familia". "Si un adulto y un niño caminaban juntos, disparaban al niño", añadió. No alcanzó a darle una explicación a este extremo. "Solo Dios lo sabe", contestó a preguntas de los investigadores internacionales. "Cuando se ataca a civiles, disparar al niño tiene el efecto de destrozar a toda la familia".

Según La Repubblica, los participantes de estos 'safaris humanos' pagaban entre 80.000 euros y 100.000 euros de hoy por estos viajes de la muerte, en los que disparaban contra civiles por puro placer. El precio subía si los clientes deseaban matar niños. El delito que el ministerio público baraja para los acusados es el de homicidio múltiple con los agravantes de "motivos abyectos" y "crueldad", por lo que no prescribiría. Pronto comparecerán los primeros testigos, entre ellos —señala el diario italiano— un "antiguo agente 007 bosnio".