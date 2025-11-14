Muere una niña de tres años en el incendio de su vivienda en Granada

Una niña de tres años —aunque inicialmente se informó que rondaba los seis— ha fallecido este jueves en un incendio declarado en una vivienda de la calle San José, en el municipio granadino de Las Gabias, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía. Asimismo, otro menor ha resultado herido y varios miembros de la familia han sido trasladados a distintos centros hospitalarios.

El aviso se recibió pasadas las 17:15 horas, cuando varios testigos alertaron de la presencia de llamas en la planta baja de una vivienda unifamiliar. Según la alerta, un adulto y dos menores se encontraban en el piso superior del inmueble.

Policia Local de Las Gabias, y los dos equipos del @suapgra_met de Armilla. A la llegada tenemos que lamentar el fallecimiento de una menor de unos 6 años, que no se pudo hacer nada. Otro menor sufre quemaduras y es estabilizado en el lugar y evacuado junto a su madre y otro pic.twitter.com/Fe3ZnwVc23 — Centro de emergencias061Granada (@Ces061Granada) November 13, 2025

Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, dotaciones de Bomberos, voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, así como equipos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. El 061, que activó dos unidades, ha señalado en su perfil en la red social X que uno de los menores fue estabilizado y trasladado al Hospital Universitario Virgen de las Nieves junto a su madre, ambos con quemaduras de distinta consideración.

El adulto que estaba en la vivienda –identificado por las autoridades como el padre de los menores– fue evacuado a Hospital Universitario Clínico San Cecilio con pronóstico reservado.

Una menor fallecida y otro niño herido

A la llegada de los servicios de emergencia se confirmó que en la vivienda permanecían un adulto y dos menores. La niña de tres años no pudo ser reanimada y falleció en el lugar, según la información facilitada por el 112. El otro menor, hermano de la víctima, sufrió heridas por las que fue trasladado al hospital junto a su madre.

La Guardia Civil abrirá una investigación para determinar el origen del fuego siguiendo el protocolo habitual en este tipo de sucesos. De momento no ha trascendido datos sobre las causas que provocaron el incendio.

Luto oficial en Las Gabias

El Ayuntamiento de Las Gabias ha emitido un comunicado en el que expresa su pesar por el fallecimiento de la menor y anuncia la declaración de un día de luto oficial. El Consistorio ha suspendido toda la actividad prevista para este viernes, 14 de noviembre de 2025, y ha ordenado que las banderas ondeen a media asta.

"El Ayuntamiento de Las Gabias quiere expresar su profundo pesar por el fallecimiento de una menor en el incendio de una vivienda particular ocurrido en la tarde del jueves en nuestro municipio. Desde la corporación municipal trasladamos nuestras más sinceras condolencias y nuestro cariño a la familia y allegados en estos momentos de inmenso dolor", ha expresado el Ayuntamiento.

Además, el Consistorio ha comunicado que el personal de Servicios Sociales queda a disposición de los familiares que requieran asistencia y ha destacado la labor desarrollada por los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia que participaron en la intervención.