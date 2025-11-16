Resuelven la violación y asesinato de una niña de 9 años en una iglesia hace 60 años

El Gran Jurado del condado de Bucks ha logrado identificar a la persona que violó y mató el 22 de octubre de 1962 a Carol Ann Dougherty, de 9 años, dentro de la iglesia de San Marcos del municipio de Bristol en Pensilvania (Estados Unidos), poniendo fin a un misterio que llevaba más de seis décadas sin resolver.

Se trata de William Schrader, un hombre —fallecido en 2002— que vivía cerca de la iglesia en la que fue hallado el cadáver de la pequeña. Así lo determina el informe de 53 páginas —aprobado el pasado 27 de octubre por el Juez Presidente Raymond F. McHugh—, elaborado a partir de declaraciones de testigos oculares, pruebas periciales y la confesión del asesino a un familiar.

"Este hallazgo finalmente trae paz y verdad a una herida que nunca sanó", ha afirmado entre lágrimas la hermana de la víctima —Kay Dougherty— tras la rueda de prensa convocada por la Fiscalía del Distrito del condado de Bucks para dar a conocer el resultado de la investigación. "Nuestra familia vivió sin respuestas".

"La incertidumbre que rodeó la muerte de Carol se convirtió en parte de lo que éramos", ha señalado ante la prensa. Cuando fue vista por última vez, Carol Ann se dirigía en su bicicleta a la biblioteca —donde había quedado con unos amigos—, tras comprar unos caramelos y un refresco. Pero nunca llegó, y tampoco volvió a casa a la hora prevista.

Su padre salió a buscarla. Encontró su cuerpo poco después en el interior de la mencionada iglesia. Los investigadores determinaron que la niña había sido violada y estrangulada con un lazo. En aquel momento, Schrader —un obrero que trabajaba en una fábrica local y que vivía cerca del templo— ya fue interrogado por la policía.

Pruebas contra él

De hecho, no pasó la prueba del polígrafo. Mintió sobre su coartada. Las tarjetas de asistencia demostraban que el día de los hechos no fue a trabajar, como dijo que había hecho.

El informe del Gran Jurado explica que el testimonio de un testigo ocular sitúa a Schrader en los alrededores de la iglesia a la hora en la que se registró el crimen.

Poco después huyó a Florida. Se marchó a Miami, donde vivió durante un año, y pasó por varios emplazamientos hasta que se asentó en Houma (Luisiana), donde residió el resto de su vida.

En 1993, los resultados de la muestra de vello púbico recogida a Schrader mostraron similitudes significativas con el encontrado en la mano de la víctima.

También se encontraron cigarrillos de la marca que se sabía que él fumaba —Lucky Strike— en la escena del crimen.

Se lo confesó a su hijastro

Fiscalía del condado de Bucks

Sin duda una de las pruebas más contundentes contra Schrader es la declaración de Robert Leblanc, su hijastro.

En noviembre de 2014, reveló que el sospechoso le había confesado hasta en dos ocasiones distintas que había asesinado a una niña en una iglesia de Pensilvania.

Según su relato, Schrader le habría señalado específicamente que atrajo a la menor al interior del templo, que la violó y que tuvo que matarla "para que no hablara".

Patrón de violencia y agresiones sexuales

"La vida de Schrader estuvo marcada por un patrón de violencia, especialmente sexual, contra niñas, prepúberes y adolescentes", señala el Gran Jurado.

Entre sus antecedentes penales, en varios estados, destaca una condena de 1985 en Luisiana por la muerte de una niña de 12 años —Catherine Smith—. Schrader incendió su casa "a sabiendas de que ella y otros familiares se encontraban dentro".

Schrader abusó sexualmente "de casi todas las niñas con las que vivía o a las que tenía acceso, incluyendo a su propia hija biológica y a sus nietas" —recoge el informe— cuando tenían "entre seis y trece años".

También agredió a dos mujeres adultas con discapacidad intelectual, circunstancia que les impedía dar su consentimiento para mantener relaciones sexuales.