Detenido un educador por agresiones sexuales continuadas en un centro de menores de Málaga

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un educador acusado de cometer tres delitos continuados de agresión sexual sobre menores que estaban bajo su cuidado en un centro de protección de la capital. Según información facilitada por la Policía Nacional y difundida por Europa Press, la investigación se activó tras la denuncia de un joven de 21 años que explicó a los agentes los abusos sufridos "cuando era menor".

A partir de este primer testimonio, los investigadores del Grupo de Menores de la Comisaría Provincial comenzaron a reconstruir lo ocurrido y a rastrear posibles víctimas que durante su infancia residieron en el mismo centro.

Denuncia inicial

Dos jóvenes decidieron finalmente formalizar denuncia, mientras que otros exresidentes contactados por los agentes prefirieron no hacerlo debido a la falta de recuerdos completos. Según consta en la investigación, las tres víctimas compartían un perfil de gran vulnerabilidad. Uno de los menores tenía reconocida una discapacidad superior al 50%. Los otros dos no contaban con un entorno familiar presente y permanecían en el centro durante toda la semana.

El presunto agresor, de 38 años, habría aprovechado esta situación de indefensión para seleccionar a menores especialmente expuestos con escaso apoyo externo. Su puesto le daba acceso directo a los niños durante turnos clave, como el despertar o la supervisión nocturna.

Antecedentes internos del centro

Durante las pesquisas, los agentes se entrevistaron con el director actual del centro, quien trasladó un antecedente relevante: en 2015 un grupo de menores comunicó a la dirección hechos que guardaban semejanza con los ahora denunciados. Según informó Europa Press citando fuentes policiales, aquel expediente no prosperó por falta de indicios concluyentes.

Los testimonios recabados durante la investigación describen un patrón semejante en todos los casos. Los abusos se habrían producido tanto en las habitaciones como en el salón común, "incluso mientras los menores veían dibujos", según consta en las diligencias.

Tras verificar la información aportada y reunir las denuncias de las víctimas, el Grupo de Menores procedió a la detención del sospechoso. Se le imputan tres delitos continuados de agresión sexual a menores. Ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.