Un mechero, una furgoneta y 99 hectáreas calcinadas: el pirómano del Naranco ya tiene condena

El acusado de provocar en 2023 el incendio en el monte Naranco (Oviedo) ha reconocido este lunes los hechos en el juicio y ha aceptado 8 años de prisión, además del pago de una multa y las correspondientes indemnizaciones a todos los perjudicados. Las llamas obligaron a evacuar a decenas de personas, causaron la muerte de varios animales y daños en multitud de viviendas e instalaciones.

El hombre, de 47 años y vecino de Llanera, lleva 21 meses en prisión. Esta condena, impuesta por la Audiencia Provincial, es la mayor hasta la fecha en Asturias por provocar un incendio forestal, al entender que se puso en peligro la vida o la integridad de los vecinos de la zona. La Fiscalía, no obstante, solicitaba para él 13 años de prisión.

El acusado tenía en el momento de los hechos una grave adicción al alcohol, a la cocaína y, en menor medida, al cannabis, consumos iniciados desde época temprana y que abandonó desde su ingreso en prisión tras su arresto, lugar donde ha recibido ya un tratamiento médico de desintoxicación. No obstante, ha aceptado también como condena someterse a un tratamiento médico adecuado a sus patologías.

Los daños fueron múltiples

Según el relato de Fiscalía, sobre las 01:00 horas del día 31 de marzo de 2023 el acusado, al volante de una furgoneta blanca, modelo Renault Traffic, alquilada, se dirigió al monte Naranco, en Oviedo, donde, con la intención de provocar un incendio, aplicó una fuente de calor directa, con un mechero o similar, en al menos dos zonas de matorral en las proximidades de la carretera.

Dadas las condiciones de esa madrugada, que situaron el nivel de riesgo en 5 (extremo), el fuego se propagó sobre un total de 99 hectáreas afectando, en un 60 % a masa arbolada y en un 40 % a monte bajo. Las llamas causaron perjuicios medioambientales valorados en 32.808,54 euros, así como gastos derivados de la intervención de los servicios de extinción del incendio, que fue sofocado a las 20:00 horas del mismo día, por importe de 8.513,32 euros.

Como consecuencia del incendio fueron evacuadas múltiples personas de sus domicilios ante el peligro existente para su vida e integridad física y se produjeron numerosos daños en construcciones, tales como gallineros, cierres de finca, remolques, forrajes, materiales cobertizos, depósitos e instalaciones de agua, palmeras y cipreses, tejados, electrodomésticos, palomares, cobertizos, también en animales domésticos. El fuego afectó a parcelas propiedad de más de 60 particulares. También de empresas privadas. Asimismo, el Arzobispado de Oviedo y el Ayuntamiento de Oviedo también se vieron afectados.

Esa misma noche, el hombre provocó otro incendio de menor envergadura, pero afectó a parcelas propiedad del Ayuntamiento de Llanera y generó perjuicios medioambientales valorados en 2.655,22 euros, así como unos gastos derivados de la intervención de los servicios de extinción del incendio por importe de 1.442,02 euros.