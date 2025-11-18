Desarticulada en Linares una red que estafó 180.000 euros con falsas ventas por internet

La Policía Nacional ha detenido a 27 personas en Linares (Jaén) por estafar 180.000 euros a través de compraventas por internet. La investigación, que se ha prolongado durante más de un año, ha permitido esclarecer 47 delitos de estafa que suman un fraude de aproximadamente 180.000 euros por toda España.

Los arrestados están acusados de delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El grupo delictivo tenía su centro de operaciones en Linares, donde residían la mayoría de sus miembros y desde donde gestionaban su actividad ilícita a través de internet.

Su 'modus operandi' consistía en crear perfiles en portales de compraventa de segunda mano, como Milanuncios, usando nombres de empresas reales o ficticias para generar confianza. Utilizaban imágenes de apariencia legal y seria para atraer a sus víctimas, principalmente interesadas en comprar vehículos o recambios para sus automóviles.

Perfectamente organizados

Una vez captaban al comprador, solicitaban pagos a través de transferencia, Bizum o códigos para cajeros. El dinero era retirado de forma casi inmediata por otros miembros de la red, que actuaban como 'mulas' para blanquear los fondos y ocultar la identidad de los cabecillas de la organización, según ha detallado la Policía Judicial.

El jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Linares, José Antonio De la Paz, ha explicado que el montante económico defraudado asciende a unos 180.000 euros, tras haber rastreado cientos de cuentas bancarias y examinado miles de transacciones efectuadas mediante distintos medios de pago.

"Este proceso nos ha permitido identificar a gran parte de los miembros de la organización, que empleaban a terceras personas para abrir cuentas bancarias en su nombre y se utilizaban por los delincuentes para la transferencia de dinero proveniente de las víctimas, ocultando de este modo la identidad real de los miembros más relevantes de la organización", ha indicado De la Paz.