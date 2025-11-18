Detienen al hijo de una mujer que ha muerto al precipitarse por la ventana en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer la muerte de una mujer de avanzada edad que, en la madrugada del martes, cayó al vacío desde una de las ventanas de su vivienda en Hospitalet de Llobregat. Tal y como confirmaron a EFE fuentes de la Policía de la Generalitat, los agentes mantienen "todas las hipótesis abiertas", desde un posible accidente hasta un suicidio o un homicidio.

Primera intervención de la Guardia Urbana

El aviso se recibió pocos minutos antes de la medianoche. Los primeros en llegar fueron agentes de la Guardia Urbana de Hospitalet de Llobregat, según indicaron fuentes municipales. Estos efectivos detuvieron inicialmente al hijo, que se encontraba en el lugar de los hechos cuando llegaron los agentes, y lo trasladaron después a dependencias policiales para ponerlo a disposición de los Mossos una vez asumieron la investigación.

El hijo de la fallecida continúa retenido en la comisaría de los Mossos en Hospitalet de Llobregat. Las fuentes consultadas por EFE insisten en que su situación está pendiente del resultado de las diligencias preliminares que permitan aclarar por qué la mujer terminó precipitándose desde la ventana.

La DIC asume la investigación

La instrucción ha quedado en manos de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Sur. Desde primera hora de la mañana, los especialistas han acordonado la zona y trabajan en la recopilación de pruebas que ayuden a reconstruir lo ocurrido.

Está previsto que el hijo declare en las próximas horas con el fin de precisar su versión de los hechos. Las fuentes consultadas por EFE recalcan que la investigación sigue abierta y que, por el momento, no se descarta ningún escenario.