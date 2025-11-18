El método del pinchazo: la técnica de dos ladrones en Fuenlabrada para robar más de 22.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuenlabrada a dos varones acusados de integrar un grupo criminal dedicado a robar a conductores mediante el método conocido como el pinchazo, una práctica que consistía en provocar una avería para sustraer dinero en el momento en que la víctima se detenía.

Según la información difundida por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los detenidos elegían a conductores que, por su trabajo, podían portar cantidades elevadas de dinero. Localizaban a estas personas mientras realizaban desplazamientos laborales y seguían sus vehículos hasta encontrar el momento oportuno para actuar.

Durante la investigación, los agentes verificaron que los autores realizaban un corte en una de las ruedas del coche. Este daño obligaba al conductor a detener la marcha para comprobar lo ocurrido. La maniobra se ejecutaba en movimiento, de forma que el pinchazo se producía sin que la víctima lo advirtiera.

Distracción mientras cometían el hurto

Una vez detenido el vehículo, los autores aplicaban un reparto de tareas claramente definido. Uno de ellos se acercaba a la víctima para ofrecerle ayuda y mantener una conversación con el pretexto de auxiliarle. Mientras tanto, el otro aprovechaba la distracción para apoderarse de las pertenencias colocadas en el interior del turismo, generalmente en el asiento del copiloto.

La Policía señala que la apariencia cuidada de los detenidos facilitaba que las víctimas no sospecharan de sus intenciones. Esta circunstancia permitía que la aproximación se produjera sin generar alarma, favoreciendo la ejecución del hurto sin violencia.

En uno de los robos investigados, los autores consiguieron sustraer más de 22.000 euros sin ser descubiertos. Para dificultar su identificación, utilizaban coches de alquiler registrados con documentación falsa, lo que pretendía entorpecer el seguimiento policial y evitar cualquier conexión directa con ellos.

Las víctimas solían transportar el dinero en bolsas o bolsos situados a la vista en el asiento del copiloto, lo que facilitaba el acceso inmediato a los efectos por parte de los autores durante la distracción.

Con el avance de las pesquisas, los agentes pudieron identificar a los dos sospechosos. La detención se produjo el 1 de octubre, cuando fueron arrestados como presuntos responsables de un delito de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y cuatro delitos de hurto. Ambos pasaron posteriormente a disposición judicial.