Muere el padre de la familia de turistas intoxicada en un hotel de Estambul

El padre de la familia turco-alemana afectada por una intoxicación en Estambul, Servet Böcek, ha fallecido este lunes tras permanecer varios días en cuidados intensivos, según la agencia estatal Anadolu. Su mujer y sus dos hijos, de seis y tres años, habían muerto entre el jueves y el viernes de la semana pasada.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha referido al caso tras la reunión del gabinete. "Nuestras fuerzas de seguridad y fiscales llevarán a cabo las investigaciones necesarias para determinar las causas de estas muertes", afirmó. Antes había reiterado que "la investigación aún continúa y no hay resultados oficiales".

Primeras pesquisas

La familia había llegado a Estambul el 9 de noviembre desde Alemania. El miércoles sufrió vómitos y náuseas tras consumir comida callejera en el barrio de Ortaköy. Tras ser atendidos en un hospital, regresaron al hotel en el que se alojaban, en Fatih. Los menores murieron el jueves y la madre al día siguiente.

La Fiscalía abrió una investigación por posible intoxicación alimentaria, que llevó a detener a cinco vendedores ambulantes y al propietario y al cocinero de un restaurante visitado por la familia. La hipótesis perdió fuerza al no aparecer otros clientes afectados y confirmarse que dos huéspedes del mismo hotel presentaban síntomas similares. El establecimiento fue evacuado el sábado y precintado el domingo.

Fumigación bajo sospecha

Medios turcos como Cumhuriyet y Hürriyet han informado de que la Policía investiga ahora una fumigación realizada en el hotel con fosfuro de aluminio. Según Hürriyet, este pesticida se aplicó en una habitación de la planta baja para tratar una plaga de chinches, y los gases podrían haber llegado a la habitación de los Böcek a través del conducto del baño.

Con esta línea de investigación, fueron detenidos el propietario del hotel, dos empleados y tres trabajadores de la empresa de fumigación, elevando a 11 el total de arrestos. Según la prensa local, ocho de ellos debían comparecer ante un juez este lunes.

Informes pendientes

Los forenses deben publicar el informe toxicológico, mientras que el Ministerio de Agricultura analiza las muestras de alimentos. Ambos documentos serán determinantes para establecer el origen de la intoxicación.

La madre y los dos menores fueron enterrados el sábado en su localidad natal de Bolvadin, al suroeste de Ankara. Con la muerte del padre, el caso continúa a la espera de los informes periciales y de las decisiones judiciales sobre los detenidos.