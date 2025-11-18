Un piloto español se hace pasar por comandante y vuela con pasajeros durante años

Un piloto español, identificado como L. A. B., llegó a operar vuelos comerciales en Europa como comandante sin poseer la habilitación necesaria para ocupar el puesto de máxima autoridad en cabina. Durante parte de los casi tres años en los que trabajó para la compañía lituana Avion Express, el piloto asumió funciones de capitán pese a estar únicamente cualificado como primer oficial.

La irregularidad fue destapada por AeroTelegraph, que denunció que el piloto voló "al menos durante el pasado verano" como comandante de un Airbus A320 "aunque nunca había obtenido las calificaciones" exigidas. Según las fuentes citadas por el medio alemán, el piloto habría manipulado su documentación para superar el proceso de selección.

Su experiencia real, revelada posteriormente por el Corriere della Sera, se limitaba a su etapa como copiloto en Garuda Indonesia. Aun así, presentó a Avion Express un historial inflado en el que afirmaba sumar más de 10.000 horas de vuelo y dos décadas de trayectoria profesional. Los documentos que acreditan su condición de primer oficial serían auténticos; no así la información relativa a su supuesto rango de comandante.

Investigación interna en Avion Express

Avion Express, perteneciente al grupo Avia Solutions Group, confirmó al Corriere que "la persona en cuestión era un expiloto que trabajó para nuestra empresa". La compañía abrió una investigación interna tras detectar "información no verificada sobre su experiencia profesional", y el piloto fue apartado de su puesto antes de presentar su dimisión.

En declaraciones al diario italiano, una portavoz de Avion Express señaló que "la investigación sigue en curso y requiere la colaboración de autoridades de varios países para verificar y examinar todos los detalles relevantes sobre la experiencia del piloto". Añadió además que la empresa está dispuesta a "informar a las autoridades policiales competentes" si fuese necesario. A AeroTelegraph, la compañía defendió que "la seguridad y el cumplimiento normativo siguen siendo nuestras máximas prioridades".

La aerolínea no ha detallado qué compañías europeas utilizaron sus servicios mientras el piloto ejercía como comandante, alegando "obligaciones contractuales" y "límites legales". Sí se ha confirmado, sin embargo, que Eurowings figura entre las afectadas. La aerolínea alemana comunicó al medio especializado que ha trasladado el caso a sus expertos en seguridad: "Por ahora, no disponemos de información adicional".

Dos comandantes consultados por el Corriere subrayan la gravedad de los hechos: el comandante es "el responsable último de la seguridad a bordo (...), decide sobre los procedimientos, gestiona emergencias y mantiene la autoridad sobre toda la tripulación".