Un trabajador fallece en las obras del túnel de Rante a causa de un fallo en una maquinaria

Un operario de Renfe de 45 años ha perdido la vida al sufrir un accidente cuando trabajaba, junto a otro compañero que ha resultado herido, con una plataforma elevadora en las obras de la variante exterior del AVE en el túnel de Rante.

El suceso se ha producido sobre las 10:00 horas de este martes y fue un particular el que dio la voz de alarma. Esta persona explicó que un operario había quedado atrapado por una pieza de la maquinaria cuando trabajaba en un elevador. Se desconoce, por el momento, qué pudo ocurrir para que esa pieza en forma de cúpula metálica se soltase de la estructura e impactase contra él causándole la muerte y dejando su cuerpo atrapado.

Una vez en el punto, los bomberos tuvieron que intervenir para liberarlo. Además, los servicios sanitarios confirmaron que otro operario sufrió una lesión en una pierna y fue trasladado a un centro sanitario.

Afortunadamente, el accidente no afecta a la circulación de trenes, ya que se trata de las obras de la nueva línea que se está construyendo en la zona.