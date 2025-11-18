Una víctima de la secta del Tío Toni mantuvo relaciones sexuales con su padre y su hermano sin saberlo

"Tuve un aborto pero no sé de quién era el hijo, si de mi padre o de mi hermano". Son las desgarradoras declaraciones realizadas por una de las víctimas de la secta del Tío Toni —como se conocía a su gurú, Antonio G. L.— en Vistabella durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Castellón contra seis de sus miembros —cinco mujeres y un hombre— por asociación ilícita y abusos sexuales continuados contra menores.

LA SECTA SEXUAL DE VISTABELLA: DEL PORNO EN FAMILIA A LOS ABUSOS DEL TIO TONI La Policía Nacional desarticuló el 15 de marzo de 2022 una secta de índole sexual formada por varias familias que vivían bajo las órdenes de un gurú conocido como el Tío Toni —de 64 años—, que se autodenominaba "el enviado de Dios", en una masía apartada —La Chaparra— de Vistabella del Maestrazgo, un pequeño municipio de la provincia de Castellón que cuenta con apenas 400 habitantes. Durante la operación fueron detenidos nueve miembros de esta secta —considerada destructiva—, acusados de delitos contra la libertad e indemnidad sexual y de pertenencia a grupo criminal. Entre ellos se encontraba el líder de la comunidad, que murió unos meses después en la cárcel. El fallecido —señala la nota de prensa de Policía Nacional— tenia "un carácter autoritario y carismático" y "ejercía técnicas de persuasión coercitiva sobre sus seguidores". Lo hacía "desde una posición de superioridad y utilizando el engaño" —añade— "llegando a anular su voluntad" para obtener "privilegios para él y para su familia, tanto económicos como sociales", concluye. "Sometía a los miembros de la comunidad a extenuantes jornadas de trabajo dentro y fuera de la misma" y también les solicitaba "aportaciones económicas" para bajo supuestos fines altruistas" que usó para "aumentar su patrimonio familiar". Juicio por abusos a menores El juicio contra seis miembros de la secta del Tío Toni —cinco mujeres y un hombre—, por asociación ilícita y abusos sexuales continuados contra menores, arrancó el 3 de noviembre de 2025 en la Audiencia Provincial de Castellón con los testimonios de las víctimas que abandonaron la comunidad de La Chaparra y denunciaron lo que ocurría entre sus muros. Prácticas y rituales de carácter sexual en los que participaban desde niños por orden del líder, con la excusa de "evitarles enfermedades" o incluso "salvar el mundo". Desde el visionado de porno en familia a las masturbaciones colectivas, pasando por las limpiezas de ovarios que el líder de la secta realizaba a las niñas a partir de su primera menstruación —introduciéndoles los dedos o vibradores en la vagina— con la excusa de evitarles enfermedades. Algunas de ellas eran sus hijas biológicas, fruto de las relaciones íntimas que el supuesto guía espiritual mantenía también con las mujeres adultas de la secta. En ocasiones, sin el conocimiento ni el consentimiento de sus parejas.

La joven, que tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos descritos y 22 en la actualidad, ha explicado que ella desconocía el parentesco que le unía a ambos varones cuando mantuvo relaciones sexuales con ellos. Para empezar porque tanto ella como su hermano —con el que las relaciones sí fueron consentidas— eran hijos biológicos del gurú de la secta. Pero entonces ninguno de ellos lo sabía.

Sus nacimientos fueron fruto de las relaciones sexuales que el líder de la comunidad mantenía habitualmente con las mujeres adultas del grupo, incluidas sus madres, con o sin el consentimiento de sus parejas. De hecho, a raíz de la desarticulación de la secta y la detención de su gurú en 2022, al menos cinco de las víctimas del Tío Toni descubrieron que su abusador era también su padre.

Gurú, padre y abusador

Según ha explicado la joven, el supuesto líder espiritual de la comunidad comenzó a abusar de ella cuando tenía "12 o 13 años". "Me ponía la maquinita en el clítoris para hacerme sentir cosas", ha relatado, "me masturbaba con los dedos y más tarde ya fueron relaciones completas".

Su testimonio coincide con el de otras víctimas que vivían con sus familias en la masía de La Chaparra y que se sometían a los rituales sexuales que ordenaba el Tío Toni. Nadie le cuestionaba. Ella, ha asegurado, accedía a sus deseos porque le tenía "miedo". Entre otras cosas, le pedía que "tocara a una mujer adulta y ella a mí". La joven no quería hacerlo.

"La mujer tenía la edad de mi madre y me daba asco", ha afirmado. Con el tiempo, aprendió a librarse de él. Diseñó una estrategia para que la dejara en paz. "Me iba con los caballos para oler mal y que me rechazara o hacía las cosas mal cuando abusaba de mí para que le doliera y me dejara tranquila", ha señalado ante el tribunal.

"Traer seres de luz"

Según ha explicado otra de las víctimas del Tío Toni, que llegó a la comunidad cuando tenía unos meses de edad y habría sufrido abusos desde los 12 años, él les decía que tenían que tener hijos suyos para "traer seres de luz" al mundo. Fue así como ella cayó en la cuenta de que sus hermanos podían ser hijos biológicos del gurú, como sospechaba su padre.

Su madre, una de las acusadas en el juicio, sabía y consentía que el líder de la secta la masturbara desde que tuvo su primera menstruación. Ella misma mantenía relaciones sexuales de forma habitual con su gurú. El Tío Toni aseguraba que "los orgasmos movían las energías del cuerpo" y "evitaban enfermedades".

El sexo impregnaba muchas de las rutinas de la comunidad y todas las mujeres adultas de la secta pasaban por la alcoba del "enviado de Dios", unas de forma consentida por sus parejas y otras a espaldas de ellas, aprovechando las largas jornadas de trabajo que el gurú encomendaba a sus maridos fuera de la finca de La Chaparra.