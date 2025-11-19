La banda obsesionada con el jamón y las bicicletas de alta gama que tenía en jaque al sur de España

Una de las bandas de aluniceros más activas de Andalucía occidental y Extremadura, con más de 25 robos en menos de tres meses en establecimientos de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz, ha sido desarticulada con la detención de siete personas en el marco de la operación Tragaleones-Marinara.

Según han informado este miércoles la Policía Nacional y la Guardia Civil en un comunicado, en este operativo conjunto se ha investigado la comisión de robos con fuerza en establecimientos mediante alunizaje de vehículos sustraídos previamente. Los integrantes del grupo criminal tenían una intensa actividad delictiva y llegaron a desvalijar hasta cuatro comercios en una misma noche.

La investigación se inició a principios de agosto, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la sustracción de un vehículo en la localidad de Lebrija (Sevilla) que utilizaron esa misma madrugada para alunizar en cuatro establecimientos. Tras las primeras indagaciones, se constató que, para cometer los robos, los integrantes de la banda sustraían vehículos para llevar a cabo el alunizaje.

Tragaperras, bicicletas de alta gama y productos gurmé

Los agentes comprobaron que detrás de la sustracción de este tipo de vehículos había un entramado delictivo formado por los ahora detenidos. Los establecimientos hosteleros eran los principales objetivos elegidos por la banda por la posibilidad del robo de máquinas recreativas con premio programado, tragaperras que se convirtieron en el botín más codiciado por los integrantes del grupo criminal debido a su alto valor económico.

En la última fase de la investigación, se observó un cambio de tendencia en cuanto a la elección de los objetivos por parte de la banda criminal y se decantaron por los comercios de alimentación gurmé de productos ibéricos de alto valor económico y tiendas de venta de bicicletas de alta gama.

Finalmente, se efectuaron diversos registros en varios domicilios de la capital sevillana y en localidades del área metropolitana de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, donde los investigadores intervinieron una considerable cantidad de piezas de productos ibéricos, bicicletas de alto valor económico y las máquinas recreativas.

En los registros hallaron gran variedad de herramientas y vestimenta utilizada para la comisión de los robos, dispositivos de inhibidores de alarma y arranque de vehículos, armas de fuego largas y una plantación interior con más de 290 plantas de marihuana.

Tras la finalización de los registros, se procedió a la detención de siete personas, todas ellas con antecedentes por delitos contra el patrimonio, que actuaban de manera planificada y coordinada, a los que se imputan delitos como pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas o contra la salud pública.

Una vez puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Lebrija se decretó prisión preventiva para cinco de los detenidos, mientras que el resto quedaron en libertad con cargos.