Detenidos cuatro hombres por la brutal agresión a dos policías fuera de servicio en Alcalá de Henares

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha informado de la detención de cuatro hombres como presuntos responsables de un delito de lesiones y atentado contra un agente de la autoridad por la agresión a dos policías nacionales fuera de servicio el pasado 9 de noviembre en Alcalá de Henares.

Según el comunicado oficial, los hechos ocurrieron el pasado 9 de noviembre cuando los dos agentes se encontraban cenando con unos compañeros en un local de la localidad madrileña. En un momento dado, los individuos se aproximaron y les agredieron por la espalda, sin que tuvieran posibilidad de defenderse.

El ataque les provocó lesiones de distinta consideración. Uno de los policías sufrió la pérdida de varias piezas dentales y la visión de un ojo, mientras que el otro agente presentó una fractura de clavícula.

Los detalles de la investigación

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo específico de investigación para identificar y localizar a los presuntos autores. Este trabajo permitió situarlos tanto en Alcalá de Henares como en el distrito madrileño de Latina. El comunicado detalla que las detenciones se produjeron en tres fechas distintas: 9, 14 y 18 de noviembre.

Tras su arresto, los cuatro individuos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. El juez decretó el ingreso en prisión de dos de ellos, mientras que los otros dos se encuentran a la espera de su entrada en centros penitenciarios, conforme a las resoluciones dictadas.