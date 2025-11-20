Detienen al albanés que robó un millón de euros en joyas en Madrid durante el apagón

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad albanesa acusado de robar 2.200 piezas de joyería, valoradas en más de un millón de euros, durante el apagón registrado en abril. El sospechoso fue arrestado el 22 de octubre al regresar a España, donde presuntamente planeaba un nuevo robo.

Según informó la Policía Nacional, el robo fue cometido por un único individuo con antecedentes en España y Países Bajos, que utilizaba hasta cinco identidades falsas. Aprovechó el corte prolongado del suministro eléctrico para acceder a una joyería situada en el centro comercial Plaza Norte 2.

Su modus operandi

El sospechoso subió al tejado del edificio y realizó varios cortes en la tela asfáltica a la altura del establecimiento. Desde allí accedió al interior del techo, donde fue retirando placas de pladur para llegar a una pasarela interna que comunicaba los distintos comercios.

Una vez en esa zona, el hombre abrió nuevas perforaciones en las placas que daban acceso a la trastienda de la joyería. Desde ese punto pudo entrar al establecimiento sin activar ningún mecanismo de seguridad.

Dentro de la joyería, el ladrón abrió con un destornillador las vitrinas que contenían las piezas expuestas. Según la Policía Nacional, estos expositores contaban con cerraduras electrónicas, pero dejaron de funcionar debido al apagón.

El sospechoso sustrajo la totalidad de las piezas que se encontraban en los mostradores, así como una colección de oro blanco y brillantes. En total, el botín ascendió a 2.200 joyas, con un valor aproximado de más de un millón de euros.

De todo el material sustraído, solo ha sido recuperada una de las piezas, la misma que el detenido llevaba colgada al cuello en el momento del arresto.

La identificación del vehículo

La investigación permitió a los agentes identificar el vehículo utilizado para desplazarse al centro comercial y para abandonar posteriormente la zona del robo. El coche había sido adquirido de segunda mano meses antes de los hechos.

Según la información policial, el sospechoso abandonó España al día siguiente del robo y puso rumbo a Rumanía, tras deshacerse del vehículo. A partir de ese momento, los agentes iniciaron un seguimiento de sus movimientos, marcados por continuas entradas y salidas del país. La investigación se prolongó durante meses hasta localizar al hombre cuando regresó a España el 22 de octubre, presuntamente para cometer otro robo.

Los agentes detuvieron al sospechoso en cuanto llegó a territorio español. En el registro, se le intervinieron casi 3.000 euros en efectivo. Además, portaba una de las joyas sustraídas durante el robo, que llevaba colgada al cuello. Tras su arresto, la autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión provisional.