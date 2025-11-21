Muere una niña de 6 años y otra acaba en la UCI tras ir al dentista en Alzira

Una niña de seis años ha fallecido tras haber sido atendida en una clínica dental privada de Alzira (Valencia). Otra menor, de cuatro años, que también ha sido atendida en la misma clínica, se encuentra ingresada en la UCI en el Hospital Clínico de Valencia.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha informado de que los hechos ocurrieron el jueves cuando a las 16.52 horas una niña de seis años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del hospital. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

Previamente, a las 15.11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de cuatro años de edad, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valancia, donde permanece ingresada.

Este viernes, el Servicio de Inspección de la Consejería de Sanidad ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido. Por lo pronto ha abierto un expediente informativo y ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental donde fueron atendidas las dos niñas.

Responde la propietaria de la clínica dental

Después de lo sucedido la propietaria de la clínica, Mireia Vila, ha hablado con varios medios locales para explicar que la menor, a la que pusieron sedación para relajarla durante la intervención, se fue "perfectamente" de allí y que no sabe qué ha podido pasar.

Según ha explicado, a la niña le quitaron unos dientes de leche y le realizaron unos empastes, para lo cual le cogieron una vía para relajarla. La clínica, ha informado, está investigando "el lote de la anestesia". "No fue ninguna operación", ha asegurado Vila, que ha apuntado a que la menor "llevaba una sedación, no llevaba anestesia general".