Se disfraza de su madre para un trámite y la policía halla el cuerpo de la anciana en el sótano de su casa

La investigación comenzó cuando un hombre se presentó en el Registro Civil de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua (Italia), para renovar el documento de identidad de su madre, de 82 años. Los empleados detectaron que la persona que acudió al mostrador —con ropa femenina, peluca y maquillaje— no coincidía con la fotografía del documento anterior. Tras pedirle que regresara al día siguiente, trasladaron la incidencia a la policía local.

Los agentes iniciaron entonces las primeras comprobaciones. Cuando el hombre, un enfermero de 57 años, volvió a acudir a la oficina municipal caracterizado de la misma manera, fue seguido desde su domicilio. Los policías observaron que su forma de caminar no se correspondía con la de una persona de edad avanzada. En el Ayuntamiento fue identificado y, según las fuentes consultadas, tras sufrir un mareo y recibir asistencia sanitaria, confesó que su madre había muerto hacía aproximadamente tres años.

La policía registró la vivienda del sospechoso, situada en una zona rural del municipio. En el interior localizaron el cuerpo de la anciana en el sótano. El cadáver estaba envuelto en una sábana, introducido en un saco de dormir y conservado allí desde el fallecimiento. Según la información disponible, durante todo este tiempo la pensión de la mujer continuó ingresándose con normalidad en la cuenta bancaria, lo que ha derivado en una acusación de estafa al INPS.

Autopsia ordenada por la Fiscalía

En una primera valoración se indicó que la mujer habría muerto por causas naturales. No obstante, la Fiscalía ha ordenado una autopsia para determinar con exactitud la causa del fallecimiento y para confirmar o descartar otras hipótesis. El detenido está siendo investigado por ocultación de cadáver, estafa al sistema público de pensiones, falsedad ideológica y suplantación de identidad.