Un policía local y un exagente intentan secuestrar a un empresario chino fingiendo una redada

La Policía Nacional ha detenido en Marbella a tres personas, entre ellas un policía local en activo y un exagente, por su presunta participación en un asalto y un intento de secuestro a un empresario de origen chino cuando acudía a un centro de estética en el distrito malagueño de Cruz del Humilladero.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, los detenidos habrían instalado una baliza GPS bajo el vehículo del empresario con el fin de controlar sus movimientos antes del asalto. La víctima se dirigía a un establecimiento de estética cuando los sospechosos ejecutaron la acción. La investigación indica que los arrestados planificaron el dispositivo con antelación y que actuaron de "forma coordinada".

Los agentes explican que los autores esperaron a que el empresario estuviera dentro del local para entrar simulando una intervención policial. Algunos de los participantes mostraron placas emblema, mientras que otros accedieron al establecimiento con pasamontañas para ocultar su identidad. La víctima fue encañonada con una pistola durante los primeros instantes del asalto.

🚩 Detenidos en #Marbella tres implicados en el asalto a un empresario chino en #Málaga 📍 Le habían puesto una baliza #GPS y, armados, intentaron llevárselo por la fuerza

💶 Le robaron 4000 €

🔹Intervenidas 3 pistolas, balizas, equipos de transmisiones, grilletes y +100… pic.twitter.com/T9oBlhvrcZ — Policía Nacional (@policia) November 21, 2025

Durante el forcejeo, el empresario ofreció una fuerte resistencia, que dificultó la maniobra de los asaltantes. En el transcurso de la agresión lograron sustraerle un bolso que contenía 4.000 euros en efectivo.

Operación Sifu

La operación, denominada Sifu, ha sido desarrollada por el Grupo de Atracos. Durante las detenciones y los posteriores registros, los investigadores localizaron armas de fuego, munición, grilletes, balizas, equipos de transmisiones y diverso material policial. Parte de este material se encontraba oculto en el maletero de un vehículo.

Una vez identificados los participantes en el asalto, los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, que decretó su ingreso en prisión provisional.