Una niña de dos años muere aplastada por el derrumbe de un muro en Córdoba

Una niña de dos años ha fallecido este jueves en Fuente Palmera (Córdoba) después de que se derrumbara un muro en la azotea de un edificio de dos plantas, según informó el 112 de Andalucía.

El centro de coordinación del 112 recibió el aviso a las 17:11 horas. Un familiar alertó del derrumbe parcial de un muro, de aproximadamente metro y medio de altura, en la azotea de un edificio. La llamada informaba de que la menor había quedado atrapada tras la caída del muro y requería asistencia inmediata.

🔴ÚLTIMA HORA | Muere una menor de dos años tras caerle un muro en una azotea de Fuente Palmera #Cordoba 📻Pódcast: https://t.co/HGdiJ12xgl 🗞️Más información, 👇 https://t.co/uqfbKNiIye — EMA 112 (@E112Andalucia) November 20, 2025

Intervención de los operativos

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, que accedieron a la azotea del edificio para intentar auxiliar a la menor. También fueron movilizados los Bomberos de La Carlota, aunque finalmente no fue necesaria su intervención directa.

Según fuentes sanitarias del SAS, los profesionales que acudieron al siniestro únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la niña.

Los agentes han iniciado la recopilación de datos sobre el estado estructural del muro y sobre el uso de la azotea, así como la toma de fotografías y la revisión del punto exacto donde se produjo la caída.