La Policía activa la máxima precaución en Madrid tras un aviso de emboscada de los Dominican Don't Play

La Policía Nacional ha activado una alerta interna de máxima precaución en varios distritos de Madrid tras recibir información "muy relevante" sobre un posible ataque premeditado contra agentes por parte de miembros de la banda latina Dominican Don't Play (DDP).

Según la comunicación trasladada a los policías del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Latina ha advertido que varios integrantes del grupo, molestos por las recientes detenciones, han planeado atraer a los agentes mediante llamadas falsas al 091 y emboscarlos en un punto concreto.

Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional y portavoz del movimiento "Juntos Policía y Guardia Civil" ha explicado en el programa En casa de Herrero, de esRadio que este tipo de amenazas no son aisladas: "El problema lleva mucho tiempo. Nos agreden sistemáticamente, la agresión a policías en toda España está subiendo exponencialmente".

Una banda violenta y organizada

Los implicados acumulan un largo historial delictivo, incluyendo amenazas, lesiones, atentado contra agente de la autoridad, tenencia ilícita de armas, asociación ilícita y robos con violencia o fuerza. En diversas intervenciones, la Policía ha intervenido armas blancas y les ha vinculado a acciones con armas de fuego.

Entre los más activos se encuentran Daniel L. V., alias Maloco, de 27 años; Nerfis F. E., de 30; Eddy P. S., de 21; Elison B. R., de 20; y los hermanos Harold M. S., de 23, Adrián M. S., de 20, y Jan M. S., de 19. Todos de ascendencia dominicana con DNI español, formarían parte del grupo GOVJ, integrado en la estructura de los DDP.

Perdiguero ha señalado que: "Si un compañero alerta de lo que le han contado, con siete personas que tienen de media diez o quince antecedentes policiales, y que han utilizado armas de fuego, lo mínimo es alertar a los compañeros".

Las zonas más frecuentadas por estos individuos incluyen la Plaza de Patricio Martínez, la calle Villaviciosa, la calle Carballiño, la calle de Padre Piquer y los metros Campamento y Colonia Jardín. La Policía Nacional ha reforzado la vigilancia y ha lanzado un comunicado interno de máxima prudencia para todos los agentes operativos.

Los DDP, junto a los Trinitarios, han formado la banda juvenil más numerosa de España. La organización ha mostrado su violencia en redes sociales, exhibiendo armas, peleas y dinero, y ha captado a jóvenes vulnerables mediante el reclutamiento de víctimas de acoso escolar.

Perdiguero ha advertido que la falta de alertas oficiales ha aumentado el riesgo: "El Ministerio de Interior no nos ha alertado. Hemos tenido que extremar nuestra autoprotección".

El subinspector ha insistido en que los policías siempre han acudido a llamadas de emergencia pese al peligro: "Vamos siempre a pecho descubierto y no dudamos de que la llamada es real hasta comprobarla".

Además, ha subrayado que la situación refleja un problema estructural de impunidad: "El principio de autoridad lo hemos perdido en 2024 ha habido 16.000 agresiones a policías en toda España".