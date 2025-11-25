Detienen en Cuba a Martiño Ramos, el líder de En Marea condenado por violar a una menor

Las autoridades cubanas han detenido en La Habana al español Martiño Ramos Soto, líder de la extinta En Marea condenado a 13 años y medio de cárcel por violar a una alumna menor de edad. Según ha comunicado la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el arrestado estaba "bajo observación" desde que tuvieron constancia de que se encontraba en la isla, hace ya unos meses.

Las autoridades de #Cuba han informado esta tarde a @policia que el prófugo, de la lista de #LosMásBuscados, Martiño Ramos ha sido detenido con el apoyo de la Consejería de Interior Tenía una Orden Internacional de #Detención por agresión sexual agravada a una menor de edad pic.twitter.com/wm8VGGANyP — Policía Nacional (@policia) November 24, 2025

El Gobierno de España había solicitado formalmente su extradición después de que lo pidiese la Audiencia Provincial de Ourense el 31 de octubre y parece que hay intención de facilitar el traslado por parte de la dictadura cubana, a pesar de que no hay un acuerdo de extradición vigente.

Ramos Soto, orensano de 50 años, era uno de los diez nombres reclamados por la justicia española cuya localización y arresto era prioritaria para la Sección de Fugitivos que, precisamente este lunes, había requerido la colaboración ciudadana para recabar posibles pistas.

La fuga de Martiño

El gallego habría abusado sexualmente de su víctima —una de sus alumnas— cuando la menor tenía entre 12 y 16 años "mediante prácticas sádicas". Una vez fue condenado, el pasado mes de julio, Ramos Soto no atendió el auto de entrada en prisión para cumplir la pena. Entonces se emitió una orden de detención nacional, si bien los agentes tenían ya indicios de que el condenado se encontraba fuera de España.

Según la reconstrucción policial de su fuga, Ramos Soto se desplazó en julio a Portugal para, desde Lisboa, volar a Brasil. De allí viajó a Perú y luego, finalmente, a Cuba. La policía española consideraba que el condenado contaba con algún apoyo en la isla. Además de profesor de educación infantil y primaria, Ramos Soto era militante de la extinta En Marea y conocido en su ciudad, Ourense, por impartir clases de música y por su activismo político.