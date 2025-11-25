Roban un GPS de localización de ganado, no lo apagan y la señal guía a la Guardia Civil hasta ellos

La Guardia Civil ha identificado a un hombre de 66 años y a una mujer de 42 como presuntos autores del robo de material en una explotación ganadera de Casatejada (Cáceres), un caso que se ha resuelto gracias a un error: han olvidado desactivar la antena GPS que acababan de sustraer. Así lo detalla el propio cuerpo en una nota de prensa difundida por la Comandancia de Cáceres.

El hurto tuvo lugar el pasado 23 de noviembre, cuando el propietario de la finca denunció la desaparición de una placa solar y un dispositivo de localización de ganado vacuno, material que valoró en unos 1.000 euros. Según explica la Guardia Civil, agentes del puesto de Zarza de Granadilla y de la Central 062 han activado un dispositivo para rastrear el vehículo en el que han huido los presuntos ladrones.

La única referencia disponible ha procedido de la señal emitida por la antena sustraída, que ha situado el turismo circulando por la autovía A-66 en dirección a Salamanca. No se disponía de matrícula, modelo o marca del vehículo, únicamente que se trataba de un coche oscuro. La Guardia Civil indica que estas limitaciones han hecho que la búsqueda resultara "especialmente compleja", lo que ha obligado a los agentes a realizar un seguimiento dinámico a lo largo de un amplio tramo de la vía.

Intercepción del turismo

El operativo ha permitido localizar un vehículo que coincidía con los datos disponibles. En su interior viajaban un hombre y una mujer, que han sido identificados antes de que los agentes registraran el turismo. En el maletero han hallado la placa solar y la antena GPS sustraídas, ocultas entre sacos de pienso vacíos. La recuperación del material ha tenido lugar en el término municipal de Cantagallo, ya en la provincia de Salamanca.

La Guardia Civil ha enviado las diligencias al juzgado de Navalmoral de la Mata, considerando a ambos como presuntos autores de un delito de hurto. La actuación forma parte del plan del cuerpo para la prevención e investigación de sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas.