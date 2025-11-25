Tragedia en Torrox: mueren cuatro miembros de una familia magrebí por inhalación de gas

Cuatro personas de una misma familia magrebí han muerto este martes en una vivienda de la barriada de El Pontil, en el casco histórico de Torrox, a causa de la inhalación de gas, según han informado fuentes municipales, de emergencias y del Consorcio Provincial de Bomberos.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde, cuando el centro de emergencias 112 recibió a las 15:20 horas una llamada que alertaba de un posible escape de gas en una vivienda del casco histórico y solicitaba asistencia sanitaria urgente para varias personas que se encontraban en el suelo. Ante el aviso, la sala coordinadora activó al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, a los servicios sanitarios del 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local de Torrox.

Según los primeros datos facilitados, los fallecidos son una pareja de unos cincuenta años y sus dos hijos, uno de ellos menor de edad y el otro de 19 años. Todos ellos de origen magrebí. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, no pudieron hacer nada por salvar sus vidas.

Posible mala combustión

Las primeras pesquisas apuntan a que la causa de las muertes podría deberse a un escape de monóxido de carbono provocado por una "mala combustión en una caldera o calentador".

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han señalado que esta hipótesis se investiga como origen del suceso, a falta de que se completen las comprobaciones técnicas y los informes correspondientes.

Fuentes policiales han confirmado que la vivienda se encontraba cerrada cuando llegaron los servicios de emergencia. También han indicado que no se apreciaron signos de deflagración ni daños estructurales en el interior del inmueble.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para aclarar el origen exacto del escape y determinar las circunstancias en las que se produjo. Está previsto que se lleven a cabo inspecciones técnicas y que se tome declaración a vecinos y allegados que puedan aportar información sobre el estado de las instalaciones del domicilio.

Tres días de luto

El alcalde, Óscar Medina, ha mostrado en un comunicado su "consternación" y ha expresado su "más sentido pésame" en nombre de toda la corporación y del pueblo de Torrox "por este terrible suceso", además de trasladar sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

También ha llamado a los ciudadanos a sumarse al minuto de silencio convocado para este miércoles a las diez de la mañana en la plaza de la Constitución, a las puertas del Ayuntamiento.