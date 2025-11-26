Investigan a una madre de Irún que compartió el video de su hijo de 10 años conduciendo un coche

La Guardia Civil ha abierto diligencias contra una mujer en Irún, Guipúzcoa, por un presunto delito contra la seguridad vial, al permitir que su hijo de diez años condujera un coche. El menor realizó maniobras al volante que fueron grabadas y difundidas en redes sociales el pasado 19 de octubre, lo que motivó una investigación que ha culminado este pasado viernes 21 de noviembre con la identificación de la madre como presunta responsable de los hechos.

🚨 𝙈𝙀𝙉𝙊𝙍 𝘼𝙇 𝙑𝙊𝙇𝘼𝙉𝙏𝙀, 𝙊𝙍𝙂𝙐𝙇𝙇𝙊 𝙌𝙐𝙀 𝙋𝙐𝙀𝘿𝙀 𝘼𝘾𝘼𝘽𝘼𝙍 𝙀𝙉 𝙏𝙍𝘼𝙂𝙀𝘿𝙄𝘼 🚗💥

📅 [21nov · Irún] Investigada la madre de un menor de 10 años por un presunto delito contra la seguridad vial (art. 384.2 CP), al consentir que su hijo utilizara un turismo… pic.twitter.com/6L0qA5KSWy — Guardia Civil Guipúzcoa (@Guipuzcoa_Gc) November 26, 2025

El suceso se conoció a raíz de un vídeo difundido en redes sociales en el que aparece un niño conduciendo un turismo blanco en lo que parece ser una zona de estacionamiento de un polígono industrial en Irún. En las imágenes se puede observar cómo el menor maniobra entre camiones y llega a cruzarse con otro vehículo en sentido contrario.

Presunto delito de seguridad vial

La mujer está siendo investigada por un presunto delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 384.2 del Código Penal, que castiga a quienes permiten o fomentan la conducción de vehículos a motor por personas que carecen de la edad o los requisitos necesarios.

El perfil oficial de la Guardia Civil de Guipúzcoa en la red social X ha calificado el caso como un ejemplo de "autoría mediata en el delito del art. 384.2". También han advertido de que grabar y difundir este tipo de acciones aumenta el riesgo al convertirlas en un posible modelo a imitar.

Advertencia de la Guardia Civil

Bajo el lema "menor al volante, orgullo que puede acabar en tragedia", la Guardia Civil ha recordado que "conducir no es un juego para redes sociales". En su publicación, han subrayado que poner a un menor al volante supone exponerle a él, a sus acompañantes y al resto de usuarios de la vía a un riesgo extremo.

La difusión de estos vídeos, alertan, normaliza conductas peligrosas y abre la puerta a futuros incidentes de tráfico. Por ello, han insistido en que cada decisión cuenta en carretera, y que este tipo de comportamientos deben ser evitados y sancionados.