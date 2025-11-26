Un incendio obliga a evacuar el Hospital Santa Lucía de Cartagena

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena han dado por controlado este miércoles un incendio declarado en la terraza del bloque 5 del Hospital Santa Lucía de Cartagena. El fuego, que se propagó por la fachada exterior favorecido por fuertes rachas de viento, obligó a evacuar cuatro plantas del centro hospitalario. Según han confirmado fuentes oficiales, no se han registrado heridos.

El incendio comenzó sobre las 7:25 horas en una estancia exterior del hospital, según ha explicado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en su perfil de X. El fuerte viento, con rachas superiores a 50 km/h, contribuyó a que las llamas se extendieran rápidamente por la fachada del edificio, afectando al menos a dos plantas del bloque.

Esta mañana, los Bomberos de #Cartagena han extinguido un incendio en la fachada del bloque 5 del Hospital Santa Lucía, iniciado a las 7.30. En menos de 20 minutos quedó sofocado, pese a las rachas de viento superiores a 50 km/h que favorecieron su rápida propagación exterior.… pic.twitter.com/ajahYhiBra — Noelia Arroyo (@NoeliaArroyoHer) November 26, 2025

A raíz del suceso, se ha activado el plan de autoprotección y emergencias del hospital y se han evacuado las plantas 2, 3, 4 y 5 del bloque 5. El personal sanitario ha actuado con rapidez y ha trasladado a los pacientes a otras áreas seguras dentro del propio centro.

Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, no ha habido que lamentar daños personales. El fuego ha sido sofocado por los bomberos entre 20 y 25 minutos después de su llegada, mientras que otras unidades permanecen en el edificio para labores de ventilación, inspección y vigilancia.

Intervención de bomberos y servicios de emergencia

Hasta el hospital se desplazaron una veintena de efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), además de unidades de Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil. La Policía Local ha establecido un dispositivo de control del tráfico y ha pedido evitar la circulación de vehículos por las inmediaciones para facilitar la intervención.

El fuego ha quedado controlado en la fase inicial de la actuación, aunque los bomberos siguen revisando el interior del edificio para descartar cualquier posible reactivación del incendio.

La Comunidad Autónoma, a través del Servicio Murciano de Salud, ha ofrecido medios aéreos y refuerzos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), aunque finalmente no fue necesaria su intervención.

Investigación sobre el origen del fuego

La Policía Nacional ha anunciado que, una vez se den las condiciones de seguridad necesarias, especialistas en incendios de la Policía Científica se desplazarán a la zona para investigar las causas y circunstancias del incendio.

La alcaldesa ha confirmado que el origen del fuego se sitúa en una zona exterior del hospital, aunque, de momento, los detalles concretos no han sido determinados.

Por otro lado, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha expresado el apoyo de la institución a la alcaldesa de Cartagena. A través de un mensaje en su perfil de X, el delegado ha agradecido su trabajo tanto al personal del centro, como a los equipos de extinción y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Siguiendo con atención la situación en el Hospital Santa Lucía tras el incendio. He llamado a la alcaldesa @NoeliaArroyoHer para reiterarle todo nuestro apoyo. Gracias al personal del centro, los equipos de extinción y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que forman el dispositivo. https://t.co/PuIoWSgoH1 — Francisco Lucas (@Lucassayala) November 26, 2025

Durante toda la operación, tanto el personal del hospital como los servicios de emergencia han actuado con rapidez y eficacia, lo que ha permitido evitar daños personales y controlar la situación en pocos minutos.