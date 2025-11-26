Una luchadora de MMA agrede a dos guardias civiles en un avión

Sinead Kavanagh, luchadora irlandesa de artes marciales mixtas (MMA), ha sido detenida este lunes por la noche tras agredir a dos agentes de la Guardia Civil durante un incidente ocurrido a bordo de un avión de Ryanair en el aeropuerto de Gran Canaria. La aeronave tenía como destino Dublín y se encontraba ya en pista de rodaje cuando el comandante decidió abortar el despegue debido al comportamiento violento de la pasajera.

🔴 AUGC DENUNCIA | 🚨 ¡VENDIDOS EN GANDO! ​Dos Guardias Civiles heridos tras frenar a una luchadora profesional de MMA. 🥊 ❌ 0️⃣ TÁSER en el aeropuerto.

❌ SIN vehículo mampara.

❌ Agresora LIBRE, agentes de BAJA. ​¿Y dicen que NO somos #ProfesiónDeRiesgo? 😡 Somos la única… pic.twitter.com/dpL515v9jj — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) November 25, 2025

Los dos agentes –un hombre y una mujer– acudieron al avión a petición del piloto, después de que la tripulación no lograse controlar la situación. Según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en X, el arresto de la luchadora se produjo en condiciones precarias: sin pistolas táser disponibles y sin un vehículo mampara –el tipo de coche policial que separa a los detenidos de los agentes en la cabina–.

Durante el forcejeo con los agentes, que fue grabado por algunos pasajeros y difundido en redes sociales, puede verse cómo Kavanagh se resiste violentamente al arresto mientras grita en inglés. Las imágenes muestran a los dos guardias civiles intentando reducirla en el pasillo delantero del avión, ante la sorpresa del resto de viajeros. Otra pasajera, presuntamente amiga de la detenida, también intentó intervenir durante el altercado.

La agresora está en libertad bajo fianza

Ambos agentes resultaron heridos y se encuentran actualmente de baja médica. Por su parte, Kavanagh pasó la noche en los calabozos y compareció a la mañana siguiente ante un juez en una vista a puerta cerrada. El magistrado acordó su puesta en libertad provisional a la espera del avance de la investigación penal en curso.

La Guardia Civil ha remitido un informe del incidente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, organismo encargado de valorar si corresponde imponer una sanción administrativa por la alteración del orden en el interior del avión, lo que supone una infracción contra la seguridad aérea.

Críticas de la AUGC

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado la situación vivida en el aeropuerto de Gran Canaria como una muestra más de la falta de medios con la que trabajan los agentes, especialmente en entornos sensibles como los aeropuertos. Todo esto sucede un momento donde sindicatos policiales, como JUPOL, y de la Guardia Civil, como JUCIL, no paran de reclamar al Ministerio del Interior más medios y recursos.

"Dos guardias civiles heridos tras frenar a una luchadora profesional de MMA. No hay táser en el aeropuerto. Sin vehículo mampara. Agresora libre, agentes de baja. ¿Y dicen que no somos profesión de riesgo?", ha denunciado la asociación en su comunicado público. También tacha de "vergüenza" que no se reconozca su labor como una profesión de riesgo, a pesar de enfrentarse a personas violentas o incluso, como en este caso, profesionales del combate.

¿Quién es Sinead Kavanagh?

Sinead Kavanagh, de 39 años, es una luchadora irlandesa de MMA con una larga trayectoria deportiva. Ha sido cinco veces campeona nacional de boxeo y ha formado parte del equipo irlandés que participó en el Campeonato Mundial de 2021 junto a Katie Taylor. Posteriormente, ha dado el salto a las artes marciales mixtas, donde ha llegado a ocupar el puesto número 10 del ranking mundial femenino en peso pluma, según Fight Matrix.

También es conocida por su amistad con Conor McGregor, quien ha aparecido públicamente apoyándola en algunos de sus combates. Asimismo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha compartido en redes sociales otro vídeo que muestra a Kavanagh en un combate profesional con la luchadora Leah McCourt, para ilustrar el perfil de la detenida. Por el momento, ella no ha hecho ningún comentario sobre el incidente en sus redes sociales.