Desmantelan una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres en centros de estética y masajes de Barcelona

La Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana de Barcelona, han desarticulado una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres en centros de estética y masajes ubicados en Barcelona y Marbella.

La red habría explotado a 21 mujeres, de las cuales 18 han sido liberadas. Según las autoridades, las víctimas eran forzadas a ejercer la prostitución sin descanso, bajo vigilancia constante y en condiciones infrahumanas. Ocho personas han sido detenidas, cinco de ellas están en prisión provisional.

Captación y traslado de las víctimas

La investigación comenzó en marzo de 2025, tras la declaración de una víctima que alertó sobre una red que captaba mujeres sudamericanas mediante engaños y falsas promesas de empleo en España. La organización se encargaba del traslado, recepción y posterior explotación sexual de las víctimas en locales registrados como centros de masajes.

Las mujeres llegaban al país con una deuda impuesta de 6.000 euros, que debían "saldar" ejerciendo la prostitución. A esta cantidad se sumaban supuestos gastos de alojamiento y manutención, que justificaban la retención del 50% de sus ingresos, manteniéndolas en una situación de endeudamiento permanente y dependencia total de los proxenetas.

Prostitución forzada bajo condiciones extremas

Las víctimas residían en los propios locales y eran obligadas a estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin descanso, incluso cuando estaban enfermas. La organización controlaba sus movimientos mediante cámaras de vigilancia y no les permitía salir, elegir clientes ni rechazar servicios.Tampoco les permitían acudir al médico cuando sufrían graves lesiones provocadas en las agresiones a las que eran sometidas.

Algunas han relatado haber sido encerradas en habitaciones con candado, sin acceso a baño, alimentos ni agua durante días, tras negarse a colaborar. Además, eran agredidas física y sexualmente y se les forzaba a consumir drogas para mantener su "rendimiento" en el trabajo sexual.

También se ha documentado que las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales sin preservativo, a petición de los clientes.

Explotación en dos ciudades y venta de drogas

Una vez explotadas durante un periodo en Barcelona, las mujeres eran trasladadas a Marbella en tren o avión, controladas en todo momento por miembros de la red. El objetivo era aumentar el número de clientes presentándolas como "novedades" en el prostíbulo de destino.

Durante la investigación se constató que los locales utilizados como prostíbulos también funcionaban como puntos de venta y distribución de drogas –principalmente cocaína– lo que suponía otra fuente de ingresos para la organización.

Estructura empresarial para simular legalidad

El líder del grupo criminal había creado empresas registradas como centros de estética y masajes, a través de las cuales encubría las actividades delictivas. Esta fachada empresarial permitía justificar ingresos y dificultar la detección de la red.

Durante la operación, los agentes llevaron a cabo cinco registros en inmuebles y procedieron a la clausura de los dos locales donde se ejercía la prostitución.

Detenciones e incautaciones

La operación culminó con ocho detenciones, de las cuales cinco personas han ingresado en prisión provisional. Además, se ha intervenido:

44.455 euros en efectivo

100 gramos de cocaína

10.158 gramos de marihuana

Una motocicleta

Un reloj de la marca Rolex

11 terminales telefónicos

Diverso material informático

Abundante documentación incriminatoria

También se ha procedido al bloqueo de activos financieros relacionados con la explotación de las víctimas.