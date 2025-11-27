Detenido en Burgos por empadronar a 38 marroquíes y argelinos en viviendas que no eran suyas

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un vecino de la ciudad acusado de utilizar contratos de alquiler falsificados para empadronar a 38 ciudadanos extranjeros en dos viviendas que no eran de su propiedad. Hechos para los que habría contado con la colaboración de otros dos individuos.

La actuación policial se desarrolló entre marzo y agosto de este año, periodo en el que los agentes detectaron irregularidades en varios trámites de empadronamiento en la capital burgalesa. Los investigadores comprobaron que el detenido y sus colaboradores habían firmado contratos de alquiler de inmuebles sobre los que no tenían ningún derecho.

Estos contratos habrían sido presentados con la documentación necesaria para empadronar a 38 personas procedentes de Marruecos y Argelia, la mayoría en situación irregular en España, en las viviendas.

Contratos de alquiler falsos

Los agentes identificaron que el método utilizado se repetía en ambos casos: el detenido aparecía como arrendatario en contratos que otorgaban validez al trámite municipal, sin que ninguno de estos documentos tuviera respaldo real. A partir de ahí, se iniciaron las comprobaciones sobre la autenticidad de los contratos presentados.

La investigación determinó que los contratos de alquiler utilizados por el detenido y por sus dos colaboradores, también imputados en la causa, no tenían validez legal. En ellos aparecían como propietarios o arrendadores personas que en ningún momento habían tenido la titularidad de las viviendas. Además, los legítimos propietarios desconocían por completo la existencia de estos documentos.