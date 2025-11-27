Detienen en Valencia a una madre y su novio por agredir sexualmente a su hija de 6 años

Agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer y su pareja sentimental como presuntos autores de un delito continuado de agresión sexual a la hija de ella, una menor de corta edad. Las detenciones tuvieron lugar los días 19 y 20 de noviembre y ambos han sido puestos a disposición judicial, según ha informado la agencia EFE.

Los hechos se conocieron después de que la menor relatara a la actual pareja de su padre biológico los episodios de abuso sexual que, según su testimonio, habría sufrido cuando tenía seis años, en el domicilio de su madre, según ha recogido el diario Las Provincias. Tras esta revelación, el padre presentó una denuncia y se inició una investigación por parte de la Policía Nacional.

Investigados por agresión sexual continuada

Según informa Las Provincias, los agentes procedieron a la detención de la madre y de su pareja sentimental como presuntos autores de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a menor de edad. Ambos detenidos –de nacionalidad española– han sido trasladados al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, en funciones de guardia.

Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado para ambos la libertad provisional, al no solicitar la Fiscalía su ingreso en prisión. Sin embargo, se les ha impuesto una orden de alejamiento de 200 metros respecto a la menor y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, según el citado medio. Tanto la madre como su pareja se acogieron a su derecho a no declarar, ni ante los agentes ni en sede judicial.

La menor, bajo tutela del padre

Por el momento, la custodia de la menor corresponde a su padre biológico, con quien reside desde hace tiempo. La denuncia se refiere a hechos presuntamente cometidos de forma continuada hace dos años, cuando la niña aún vivía con su madre.

Como parte de la instrucción judicial, la menor será explorada en la cámara Gesell por profesionales del Instituto de Medicina Legal de Valencia, en una prueba preconstituida que se llevará a cabo con todas las garantías legales y con presencia de las partes, con el objetivo de evitar que tenga que declarar nuevamente en el juicio.