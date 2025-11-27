Menú
Piden ayuda ciudadana para encontrar al conductor que atropelló a una mujer en Vallecas y se dio a la fuga

La mujer atropellada se encontraba cruzando un paso de peatones sin semáforo cuando el vehículo la arrolló, provocándole múltiples fracturas.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Municipal de Madrid. | Europa Press

La Policía Municipal de Madrid ha pedido ayuda a la ciudadanía para localizar al conductor involucrado en un atropello ocurrido el pasado viernes en el distrito de Puente de Vallecas, que se dio a la fuga sin atender a la víctima herida.

El accidente se produjo el pasado viernes 21 de noviembre, alrededor de las 09:20 horas de la mañana, en el cruce entre la calle Baltasar Santos y la calle Puerto de Navacerrada. La mujer atropellada cruzaba por un paso de peatones sin semáforo cuando fue alcanzada por un vehículo que continuó su camino sin detenerse. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió múltiples fracturas.

Una furgoneta pequeña de color blanco

Según el aviso difundido por la Policía Municipal a través de sus canales oficiales, se sospecha que el vehículo implicado podría ser una furgoneta pequeña de color blanco.

Los agentes llaman a la colaboración ciudadana para recopilar cualquier pista que permita identificar al conductor y esclarecer los hechos. Por ello, han pedido a las personas que puedan disponer de información útil que se pongan en contacto con la Comisaría de Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid mediante el teléfono 91 588 95 00.

