Fallece la actriz de cine para adultos Gina Lima y su novio aparece muerto tres días después

Las autoridades de Filipinas investigan las muertes de Gina Lima, de 23 años, y de su pareja, Iván César Ronquillo, de 24, registradas con tres días de diferencia en Quezon City, en la zona metropolitana de Manila.

El 16 de noviembre, Iván encontró a Gina sin vida. Hay versiones contradictorias sobre el lugar del hallazgo: algunos medios lo sitúan en una habitación de hotel y otros en la vivienda que compartían. Lo que está confirmado es que, tras localizarla "sin signos vitales", avisó a su padre y ambos la trasladaron a un hospital, donde se certificó la muerte.

Grabación de Iván

Según los investigadores, un elemento relevante es que Iván se grabó junto al cadáver de Gina antes de llevarla al centro médico. En el lugar donde fue encontrada se confiscaron medicamentos y diversas sustancias, incluida marihuana, actualmente en análisis.

El informe preliminar del examen forense señala la presencia de "lesiones externas no mortales, líquido en los pulmones y congestión cardíaca". La causa de la muerte permanece pendiente de los resultados toxicológicos e histopatológicos.

Hallazgo del cuerpo de Iván

El 19 de noviembre, Iván fue hallado muerto por ahorcamiento en las escaleras de la vivienda. La policía mantiene como línea principal la hipótesis de suicidio, mientras continúa la inspección forense para determinar la causa exacta.

El día anterior, el joven había publicado un mensaje en redes sociales acompañado de imágenes de ambos en el que escribía: "Te amo mucho, Gina, nunca podré superarlo sin ti a mi lado". Según su familia, estaba recibiendo mensajes de acoso tras conocerse el fallecimiento de la joven. Las autoridades han reiterado que no fue considerado sospechoso en la muerte de Gina.

Gina Lima era creadora de contenido y tenía actividad en el sector del cine para adultos. Sus perfiles sumaban más de 177.000 seguidores en Instagram, además de presencia en plataformas como TikTok y Facebook. Había nacido en Bayugan, en la provincia de Agusan del Sur, y era la menor de cuatro hermanos. Iván César Ronquillo también era activo en redes sociales, especialmente por su relación con Gina, que generaba interés entre sus seguidores.