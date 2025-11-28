Menú

La exabadesa de Belorado y Orduña vendía obras de arte de los monasterios en el mercado negro: "Acabará en la cárcel"

Laura García de Viedma ha sido detenida junto a otra exreligiosa y un anticuario acusado de la receptación de piezas a sabiendas de su origen ilícito.

Es el sumum de la indecencia. No le basta con negarse a abandonar un convento de una orden a la que ya no forma parte. La exabadesa y líder del cisma de Belorado ha sido detenida por la presunta apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico de los monasterios de Nuestra Señora de Bretonera (Burgos) y de Santa Clara de Orduña (Vizcaya).

El cisma de Belorado

La paz que reinaba en el convento de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos se rompió el 13 de mayo de 2024 con la publicación de un comunicado con el que las entonces monjas clarisas de Belorado anunciaban su ruptura con Roma. Las religiosas habían decidido abandonar "la Iglesia Conciliar" a la que pertenecían para ponerse "bajo la tutela y jurisdicción de Su Ilustrísima Reverendísima Dr. Don Pablo de Rojas Sánchez-Franco" —obispo excomulgado en 2019 por un delito de cisma—. Eso sí, no tenía intención alguna de abandonar el monasterio.

De Rojas, reconocido thucista (seguidor de Nho Ding Thuc, el arzobispo vietnamita que ordenó sacerdote al fundador de la secta de El Palmar de Troya, Clemente Domínguez) que puso en marcha la Pía Unión de San Pablo Apóstol, guio espiritualmente durante unos meses a las hermanas clarisas de Belorado. Pero la alianza duró poco. Sor Isabel de la Trinidad, la líder de la revuelta que desembocó en cisma, terminó invitándole a marcharse del monasterio burgalés.

La abadesa fue excomulgada y expulsada de la vida consagrada junto con resto de las hermanas rebeldes el 22 de junio de 2024. Las hermanas mayores del convento quedaron fuera del proceso y siguen formando parte de la comunidad religiosa de Belorado. Desde que Laura García de Viedma —nombre secular de la exabadesa— anunciara el cisma, varias de las monjas rebeldes han desertado por diferencias con la líder del grupo. La ‘papisa’ convirtió el convento en ‘La casa de los líos’ (serie de televisión de Arturo Fernández) y eso no fue del gusto de todas.

García de Viedma ha estado haciendo y deshaciendo a su antojo en una propiedad que pertenece a la Orden de Santa Clara, de la que ya no forman parte ni ella ni el resto de las excomulgadas. Sonadas fueron sus compras escandalosas, la mala gestión económica que ha caracterizado su mandato y la atípica actividad nocturna registrada en el convento. La exabadesa nunca fue una monja al uso. No respetaba los horarios ni las reglas, ni pisaba misa desde hacía un año.

Lo que le gusta es vivir bien. "Como una marquesa", señalan a Libertad Digital fuentes eclesiales cercanas al caso. Prueba de ello fue la información adelantada por el Diario de Burgos, que reveló que era consumidora de "productos de alta gama". Lo peor es que no habría pagado en tiempo y forma a los proveedores. Prueba de estos años de descontrol económico: las cuentas de Belorado estaban sin blanca cuando Roma nombró al arzobispo de Burgos como comisario pontificio para que gestionara los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

El Juzgado de Primera Instancia de Briviesca determinó que las cismáticas debían desalojar el Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos en el que permanecen a pesar de que ya no pertenecen a la orden a la que pertenece. El procedimiento ha sufrido sucesivos retrasos, cinco en total. El último como consecuencia del aplazamiento del desahucio dictado por el tribunal para "respetar así los plazos previstos", dado que la sentencia se conoció a 31 de julio.

Las piezas, algunas de ellas recuperadas por la Guardia Civil, habrían acabado vendiéndose en el mercado negro con la colaboración de un anticuario, que también ha sido arrestado. Los investigadores, que han informado este viernes de la detención de otra de las exreligiosas de la comunidad, no descartan que haya nuevas actuaciones. Creen que Laura García de Viedma (antes sor Isabel de la Trinidad) tenía algún cómplice más en su entorno cercano.

detencion-y-regustros-belorado-271125.jpg
Captura de video de los registros efectuados por la Guardia Civil.

Las imágenes que ha dejado la actuación policial no tienen desperdicio. Agentes registrando los monasterios, sacando piezas envueltas en telas —algunas parecían cadáveres— y deteniendo a quien fuera madre superiora de Belorado, Derio y Orduña. Después fue el turno del anticuario, a quien se acusa de la receptación de las piezas a sabiendas de su procedencia ilícita.

Registros y detenciones

Eran alrededor de las ocho y media de la mañana de este jueves cuando cinco vehículos de la Benemérita llegaban al cenobio burgalés. Las exreligiosas se negaban a abrir, lo que hizo la situación aún más tensa. Querían ganar tiempo para que le diera tiempo a llegar a su abogado, Enrique García de Viedma, que —además— es el hermano de la líder cismática.

A las tres de la tarde, los agentes se marchaban de Belorado con la exabadesa en la parte trasera de uno de los coches policiales. No la pudimos ver porque las ventanas del vehículo habían sido tapadas. La detenida fue trasladada a dependencias de la Guardia Civil de Burgos para prestar declaración.

Venta de oro ilegal

Las compañeras de Laura García de Viedma se han mostrado sorprendidas por los registros efectuados por la Guardia Civil y la detención de quien fuera abadesa del monasterio. Sin embargo, era de sobra conocido que la exreligiosa ya estaba siendo investigada a título personal por la venta de 1,7 kilogramos de oro que era propiedad de la comunidad religiosa por valor de 130.000 euros.

Un asunto que adelantó en su momento el Diario de Burgos y que vio la luz muy poco después de que se supiera que las cismáticas de Belorado habían estado cobrando indebidamente la pensión de una monja fallecida durante años (unos 15.000 euros). Según explicó el periódico, los investigadores del caso —que investigaron el origen de las piezas— se sorprendieron del considerable tamaño de las mismas.

No tiene límites

La exabadesa parece ser aficionada a moverse en terrenos pantanosos. Aquellos que separan la legalidad de lo que no lo es. "Acabará en la cárcel", vaticinan fuentes eclesiales cercanas al caso consultadas por Libertad Digital, "es una delincuente". Nos recuerdan episodios como los del criadero de perros que montó en Belorado. "Un negocio ruinoso además de ilegal". Es un suma y sigue. "Lo que hizo con los lingotes, lo del patrimonio histórico y lo que está haciendo con las hermanas mayores —muy vulnerables por su estado de salud—, que no deja que las saquen", señalan las mismas fuentes.

Hacen referencia a lo que ocurrió este jueves en el monasterio de Orduña, tras hacerse pública la intervención policial. La Federación de Clarisas acudió al convento vasco para hacerse cargo de las ancianas, que forman parte de la verdadera comunidad de Belorado —teniendo en cuenta que las cismáticas fueron excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada un mes después de anunciar su ruptura con Roma, en junio de 2024— en cumplimiento de la orden emitida por el juzgado de Briviesca que ordenaba su traslado a un cenobio de la orden. No se lo permitieron.

