Tiroteo en Burgos: un dominicano de 47 años recibe cinco disparos en un ajuste de cuentas relacionado con las drogas

Un hombre de 47 años ha sido hospitalizado en Burgos tras recibir un disparo en la calle Vitoria, un suceso registrado a última hora de la tarde del jueves y que movilizó al Servicio de Emergencias 112, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Según el Servicio de Emergencias 112, el aviso se produjo poco antes de las nueve de la noche, cuando varias llamadas alertaron de un disparo en la calle Vitoria, a la altura del número 165. El herido, un hombre de 47 años, recibió atención sanitaria en el lugar por parte de una UVI móvil, que posteriormente lo trasladó al Hospital de Burgos para tratar las lesiones ocasionadas.

🚑| Emergencias 112cyl | Agresión en #Burgos a las 20:49 horas por la que hemos avisado a la @PoliciadeBurgos, a la @policia y a Emergencias Sanitarias de @Salud_JCYL #112cyl 🔽https://t.co/icmOQqPv3D pic.twitter.com/jCFDushPAw — 112 Castilla y León (@112cyl) November 27, 2025

Según ha informado el Diario de Burgos, la principal hipótesis es un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. El medio señala que el herido es un hombre de origen dominicano, vinculado al narcotráfico en la ciudad, y que llevaba consigo pequeñas cantidades de droga. Recibió cinco impactos de bala de calibre 22, uno de los cuales atravesó su cuerpo por encima del corazón, entrando y saliendo.

Los primeros datos facilitados por el centro de emergencias apuntaban a que el afectado tenía 30 años, aunque esta información fue corregida más tarde tras las verificaciones realizadas por la Policía Nacional, que confirmó la edad exacta.

Hasta el lugar se desplazaron varios agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local para asegurar la zona, recabar testimonios y recopilar información sobre lo ocurrido. Según los datos recogidos por los agentes, el disparo habría sido realizado por otro hombre, aunque por el momento no se han difundido más detalles sobre las circunstancias de la agresión.

La presencia policial se mantuvo en la zona durante la noche para continuar con las actuaciones y para controlar la afluencia de personas que se había generado tras conocerse el suceso.

Una mujer herida en la aglomeración

La acumulación de personas alrededor del punto donde se produjo el disparo provocó un segundo incidente. Una mujer de 50 años resultó herida después de caer al suelo tras recibir un empujón, golpeándose la cabeza. El Servicio de Emergencias 112 movilizó una ambulancia de soporte vital básico, que la trasladó también al Hospital de Burgos para su valoración.