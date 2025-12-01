Un hombre mata a su mujer en Torrejón y se suicida tras amenazar con asesinar a sus hijas

Una mujer de 45 años ha sido hallada muerta este domingo por la noche en su domicilio del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz con varias heridas de arma blanca, una de ellas en el cuello. La Policía Nacional investiga el caso como un presunto asesinato machista después de que, minutos antes, su marido –de 44 años– se suicidara al precipitarse desde la azotea del edificio donde residían.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas en el número 2 de la calle Reino Unido. El primer aviso recibido por los servicios de emergencia alertaba de la caída de un hombre al vacío. Los sanitarios del Summa 112 solo pudieron confirmar su fallecimiento en la vía pública tras el impacto.

Ante la sospecha de que pudiera haber más víctimas en el inmueble, los bomberos accedieron a la vivienda del fallecido, donde localizaron el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba múltiples heridas provocadas por un arma blanca. La Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía han colaborado en la intervención, y estos últimos son los que han asumido la investigación del suceso.

Dos hijas menores de edad

Según fuentes próximas al caso, la pareja era de nacionalidad española y tenía dos hijas menores de edad, de 13 y 17 años, que no se encontraban en la casa en el momento del crimen. De momento, los menores han quedado al cuidado de un familiar y han recibido apoyo psicológico tras conocer lo ocurrido.

La investigación apunta a que el hombre pudo haber amenazado con matar a sus hijas antes de arrojarse al vacío, según las llamadas de varios vecinos al 091. Ambos estaban en trámites de separación.

Fuentes policiales han indicado que la relación figuró en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). La mujer fue incluida en 2021 tras la intervención policial motivada por una llamada de un testigo que presenció un episodio de maltrato, aunque ella no presentó denuncia ni quiso declarar posteriormente. Por ello, el caso permanecía inactivo y con una valoración de riesgo bajo.

De confirmarse este asesinato como violencia de género, sería la víctima número 41 en lo que va de año y la 1.336 desde que existen registros oficiales en 2003.

Reacciones y muestra de duelo en Torrejón

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha expresado su "máxima repulsa" ante el crimen y ha convocado este lunes un minuto de silencio en la Plaza Mayor como gesto de apoyo a la familia y de condena a la violencia contra las mujeres. Las banderas del consistorio han ondeado a media asta durante toda la jornada.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha trasladado también su condena y ha reclamado unidad institucional para luchar contra la violencia de género.