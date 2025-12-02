La Policía de Málaga se niega a desvelar la nacionalidad de los jóvenes detenidos por una violación grupal

Libertad Digital ha sido reprendida este martes por preguntar al gabinete de prensa de la Policía Nacional en Málaga la nacionalidad de los tres jóvenes —de entre 18 y 19 años— detenidos en relación con una violación grupal que se habría registrado en un polígono de la capital de la Costa del Sol. Según la persona que atendió telefónicamente a la redactora de este periódico, "la pregunta es discriminatoria".

Durante la conversación, la periodista de LD ha expresado al agente de Málaga su sorpresa y disconformidad ante la valoración que éste ha hecho sobre su pregunta. "Es un dato y pregunto por él porque es el que falta en la detallada nota de prensa, no entiendo por qué la pregunta es discriminatoria", señala ella. "¿No te lo parece?", pregunta extrañado el policía. "¿Y si los detenidos fuesen marroquíes o gitanos?", insiste él. "Seguiría siendo un dato", le responde la redactora, "no hay nada de discriminatorio en preguntarlo".

Nuestra periodista le advierte al agente: "quizás sea más discriminatorio omitirlo". "¿Si fuesen noruegos, lo habríais omitido?", le pregunta ella. Él insiste en que desde Policía Nacional no se dan nacionalidades. La redactora le comenta que cada día le llegan notas de prensa en las que se indica el lugar de procedencia de los detenidos o investigados, desde los distintos gabinetes de prensa que el cuerpo tiene por toda España.

El policía de Málaga insiste en saber "por qué es relevante saber la nacionalidad". La periodista le contesta que "será relevante o no dependiendo del caso" y que ha de conocerlo "para poder valorarlo". Pero él se niega a facilitarle ese dato porque se rigen —dice— por una serie de principios y "en adelante, si tú o Libertad Digital va a llamar para preguntar por esto, se puede ahorrar la llamada porque no se lo vamos a dar".

Se facilita habitualmente

La trabajadora de esta casa intenta reconducir la conversación y le pone varios ejemplos que evidencian no sólo que es habitual dar las nacionalidades sino que además pone al lector en contexto, como cuando hablamos de la guerra de clanes de la droga de la mafia holandesa, del robo del millón de euros cometido por un albanés durante el apagón, los asesinatos de la mafia escocesa en la Costa del Sol, o el desmantelamiento de prostíbulos en karaokes de la mafia china.

🚩Dos #fugitivos de la camorra napolitana detenidos en solo 72 horas en #Tenerife 🇮🇹 👤 Uno, líder de alto valor del clan Cancello-Raia-Cifariello 🔫 El otro, buscado por un ataque con arma de fuego con 12 disparos pic.twitter.com/uCoUReDpa5 — Policía Nacional (@policia) November 28, 2025

Entonces el agente admite que hay algunas excepciones. Pero señala que no pueden dar la nacionalidad o procedencia cuando se trata de agresiones sexuales. "Es diferente", exclama el policía. Nuestra redactora le comenta entonces el caso del pederasta fugitivo español Martiño Ramos —orensano, para más señas— recientemente detenido en Cuba o cuando se bautiza a las "manadas" por su lugar de procedencia —como la de Pamplona— o se lanzan campañas para la colaboración ciudadana en la búsqueda de fugitivos (a veces por delitos sexuales) cada uno con su lugar de origen.

¿Hay alguna directriz?

El policía argumenta que dar el lugar de origen "genera discriminación" y que "la directriz que nos mandan desde Madrid" es la de no facilitar ninguno. Algo que niega a Libertad Digital tajantemente la central de Policía Nacional en la Comisaría General de Información y que se desmiente por sí solo a la vista de las notas de prensa que a diario se envían tanto desde el departamento de prensa nacional como de los gabinetes provinciales del CNP.