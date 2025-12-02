Un joven de 19 años muere atacado por una leona en un zoo de Brasil

Un joven identificado como Gerson de Melo Machado, de 19 años, murió el pasado domingo tras ser atacado por una leona en el Parque Zoobotânico Arruda Câmara, en João Pessoa (Brasil), después de acceder por su cuenta al interior del recinto del animal. El incidente, grabado por varios visitantes, ocurrió cerca de las diez de la mañana.

Según la información facilitada por Correio Braziliense y la alcaldía municipal, Machado escaló un muro de más de seis metros, superó las barreras de seguridad y descendió por el tronco de una palmera hasta el suelo del recinto. El personal del parque intentó impedir la invasión, pero el joven actuó con rapidez y no lograron detenerlo. En los vídeos difundidos en X y en el portal VoxPB se observa al joven bajando hacia la zona donde descansaba la leona. Cuando pisa el suelo, el animal se aproxima y finalmente lo atrapa. Las imágenes muestran cómo intenta retroceder antes de ser derribado y arrastrado. El hombre murió en el lugar. La policía investiga lo sucedido y no descarta que se tratara de un posible acto de suicidio, dada la situación psiquiátrica del joven y su pérdida de percepción del riesgo.

VIDEO | Un hombre murió este domingo al ser atacado por una leona tras invadir el recinto donde permanece el animal en un zoológico de la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba, al noreste de Brasil, informaron fuentes oficiales. pic.twitter.com/hw16IuBkxI — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 1, 2025

Infancia sin apoyo adecuado

Tras identificarse a la víctima, profesionales que habían tratado a Machado desde la infancia denunciaron públicamente la situación de abandono en la que vivió durante años. La consejera tutelar Verónica Oliveira explicó que conoció al menor cuando la policía lo encontró "vagando por una autopista". Su madre, diagnosticada de esquizofrenia, había perdido la custodia de sus cinco hijos. Mientras los otros cuatro hermanos fueron adoptados, él no consiguió una familia porque ya mostraba indicios de padecer esquizofrenia: "Decía que oía voces", recuerda Oliveira.

El joven creció en centros de acogida y, según la consejera, su diagnóstico se retrasó a pesar de los indicios. Los episodios que protagonizaba de niño y adolescente eran interpretados como problemas de conducta. Oliveira afirma además que Machado carecía de noción del peligro. Cuenta que, en una ocasión, fue localizado en el aeropuerto "encaramado en el tren de un avión, listo para viajar como polizón". Desde pequeño repetía que iba a ir a África "de safari para domar leones".

Al cumplir los 18 años quedó fuera del sistema de protección sin alternativas. Oliveira denuncia que João Pessoa carece de "un albergue donde se trabaje la autonomía y la acogida, donde hacer un seguimiento". Según explica, el joven pasó de la acogida institucional al sistema penitenciario, acumulando pequeños delitos. En prisión recibía tratamiento, pero al quedar en libertad volvía a encontrarse sin supervisión ni recursos. Entró y salió en varias ocasiones.

El funcionario penitenciario Ivison Lira, que trató con él en la cárcel, señaló que el joven se comportaba "como un niño de cinco años" y que necesitaba atención especializada. Hace unos días difundió un vídeo denunciando el desamparo de Machado. Aseguró que el joven llegó a cometer dos delitos en el mismo día con la intención de ser internado. "Era una tragedia anunciada. Vaqueirinho, sin el tratamiento necesario, sin seguimiento, en la calle. Ahí está el resultado", declaró a O Globo.

Actuación del parque tras el ataque

Tras el incidente, el parque informó en un comunicado que cerraba de inmediato el servicio al público para garantizar la seguridad y permitir la retirada del cuerpo. Los responsables del zoo explicaron en un vídeo publicado en Instagram que cumplen las medidas de seguridad requeridas. El veterinario Thiago Nery afirmó: "Algunas cosas no podemos preverlas porque se salen de la normalidad".

Gracias a entrenamientos periódicos, el equipo logró confinar a la leona Leona sin necesidad de dardos tranquilizantes. Nery relató que el animal "estaba estresado, en un estado de shock que fue bajando gradualmente" y que ahora está bajo supervisión de un equipo de biólogos, técnicos y veterinarios durante varias semanas, como dictan los protocolos cuando un felino tiene contacto directo con un ser humano. La administración del parque lamentó lo ocurrido, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y anunció que el recinto permanecerá cerrado hasta que concluyan las investigaciones.