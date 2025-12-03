Los padres de la víctima de una violación grupal en Málaga aseguran que a su hija le tendieron "una trampa"

Los padres de la joven de 18 años que ha denunciado haber sido víctima de una violación grupal en Málaga han difundido una carta en la que aseguran que su hija "ha caído en una trampa" orquestada por los tres detenidos –de entre 18 y 19 años–, quienes permanecen en prisión provisional. La familia describe un "modus operandi bien definido" y pide que el caso no se utilice "con fines partidistas".

Según la investigación policial, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 3 de octubre en un descampado próximo a una discoteca de la capital malagueña. La víctima había conocido a uno de los jóvenes en el interior del local y, al salir con él, se sumaron dos amigos del primero. Los agentes sostienen que el grupo llevó a la joven hasta una zona aislada donde la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) ha asumido una investigación que se ha prolongado durante varias semanas y en la que ha sido necesario realizar reconstrucciones, declaraciones a testigos y reconocimientos fotográficos antes de identificar a los sospechosos. La Policía Nacional ha calificado el caso como "muy complejo" por la falta inicial de datos sobre los implicados.

Tras la denuncia, la víctima ha recibido asistencia sanitaria y apoyo psicológico. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 ordenó el ingreso en prisión de los tres jóvenes el pasado 27 de noviembre, medida ratificada este martes por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4.

"Desacreditar la versión" de su hija

En la carta remitida a los medios, los padres subrayan que esperan que la investigación judicial impida que los acusados intenten "desacreditar la versión" de su hija. "¿Cómo una chica de 18 años puede estar de acuerdo con las pulsiones animales de tres individuos que, al parecer, no es su primera actuación?", cuestionan en el texto.

La familia afirma que la joven se encuentra en "un estado de depresión" con secuelas psicológicas graves y que no puede hacer vida normal. Aseguran que está recibiendo tratamiento médico y terapia especializada mientras permanece junto a sus allegados fuera de Málaga.

Los padres han agradecido tanto el trabajo de la Policía Nacional como el trato recibido por el personal sanitario que atendió a la joven tras activar el protocolo de agresión sexual. "Solo queda proteger a la víctima", señalan, insistiendo en que su prioridad es que pueda "volver a una vida normal".

Escasa seguridad en los polígonos con discotecas

El letrado de la víctima, Juan Ricardo Ruiz-Rey, ha confirmado que la joven no ha tenido que volver a declarar ante la juez este martes y que permanece "muy afectada". El abogado alerta además de la "escasa" seguridad en los polígonos donde se concentran algunas salas de fiesta, un entorno donde, según él, se producen situaciones de riesgo para jóvenes que salen de noche.

El auto que ordenó la prisión provisional argumenta que existe riesgo de que los investigados puedan cometer nuevos delitos y de que puedan poner en peligro la integridad de la víctima. La juez tuvo en cuenta también que dos de los acusados cuentan con antecedentes policiales por agresiones sexuales cuando eran menores de edad.

La familia busca justicia

En su carta, los padres reclaman que la agresión "no se utilice políticamente" y piden que el caso sirva para prevenir situaciones similares. "Queremos destacar la valentía de nuestra hija por denunciar hechos tan terribles. Es un proceso muy difícil pero necesario", escriben.

La familia insiste en que solo buscan justicia y que su hija "no ha hecho nada más que ser joven y encontrarse en un mal sitio y en un mal momento". También expresan su preocupación por la posibilidad de que los acusados intenten construir una versión alternativa que minimice la agresión.

Los tres detenidos continuarán en prisión mientras avanza la investigación judicial. El caso sigue bajo secreto parcial y la Policía Nacional mantiene abiertas diligencias complementarias para determinar con exactitud cómo se produjo la agresión.

Mientras tanto, la joven permanece fuera de Málaga, rodeada de su familia, que pide respeto a su intimidad y comprensión ante la dureza del proceso. "Vamos a ayudarla y apoyarla en todo lo que podamos", concluyen los padres en la misiva.