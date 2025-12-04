Dos hermanos heridos en un tiroteo frente a una guardería de Vallecas

Un tiroteo se ha registrado este miércoles a plena luz del día frente a la escuela infantil Los Gorriones, ubicada en la calle Fuengirola del barrio madrileño de Puente de Vallecas, tras la discusión de unos vecinos por un vehículo mal aparcado que derivó en un acalorado enfrentamiento en el que un varón disparó a otro en la pierna e golpeó a su hermano en la cara con la culata de la pistola.

Según han confirmado fuentes policiales a Libertad Digital, el agresor se dio a la fuga y aún no ha sido capturado. No obstante, los agentes que se personaron en el lugar arrestaron a dos familiares de las víctimas —de 36 y 49 años— por tenencia de armas. Los detenidos portaban dos cuchillos de grandes dimensiones y habían salido en busca del hombre que había herido a los mencionados hermanos.

Según la información recabada por El Mundo, la pelea comenzó cuando los dos jóvenes intentaron sacar su coche sobre las 16:00 horas y encontraron bloqueada la maniobra por el vehículo de un vecino. Al reconocer al propietario —un hombre de 57 años de la zona—, subieron a su domicilio para pedirle que lo retirara y, ya de vuelta en la calle, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una fuerte pelea con puñetazos.

En ese momento, el hombre de 57 años sacó un arma de pequeño calibre. De acuerdo con ABC, disparó contra el mayor de los hermanos, de 24 años, alcanzándole en la pierna. El joven fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón con una herida de entrada y salida que no afectó a zonas vitales. Su hermano, de 18, quedó inmóvil al presenciar el disparo y recibió un fuerte golpe cuando el agresor le llegó a apoyar "el cañón, aún caliente" en el pómulo, según la misma fuente.

El tirador huyó antes de que llegaran los primeros agentes. Pero el incidente no terminó ahí. A última hora del día, la Policía Nacional arrestó a dos hombres —el padre de los hermanos heridos y otro familiar— que se dirigían al lugar del tiroteo armados con tres cuchillos. Tal y como avanza ABC, pretendían "cobrarse la justicia por su mano", por lo que fueron detenidos por tenencia ilícita de armas.