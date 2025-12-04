Muere en directo el comunicador Mario Ureña durante un programa de televisión en República Dominicana

Mario Ureña, comunicador, promotor turístico y figura conocida del transporte urbano en República Dominicana, ha fallecido este miércoles mientras participaba en el programa Café de Diario 55, emitido por Super TV 55 desde Santiago de los Caballeros (República Dominicana).

Ureña se encontraba sentado junto a otros invitados, a la espera de intervenir en un bloque dedicado a temas locales, cuando ha sufrido un espasmo repentino y se ha desplomado en el sofá del plató. El presentador ha pedido cortar la emisión y pasar a publicidad. En la grabación se escucha su orden al equipo técnico: "Llévatelo".

📺 || El comunicador y promotor turístico Mario Ureña falleció este 3 de diciembre durante una transmisión en vivo en la televisión dominicana, tras presentar un paro cardíaco.

🕊️ La noticia generó gran impacto en medios y audiencia. pic.twitter.com/Wo4pff1ewB — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) December 4, 2025

Colapso en directo

El personal del estudio ha intentado asistirle antes de la llegada de los servicios de emergencia, pero no ha sido posible reanimarlo. Según medios locales, todo apunta a un paro cardiaco, aunque la causa exacta se determinará tras la autopsia. Las imágenes del colapso se han difundido rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios han mostrado su sorpresa y consternación por lo ocurrido.

Impacto en el transporte de Santiago

La muerte de Ureña ha tenido un fuerte impacto en Santiago, donde era una figura relevante en asuntos comunitarios y participaba en la mediación de conflictos en el transporte urbano. Dirigentes del sector señalan que su ausencia podría complicar las negociaciones internas en un momento ya marcado por la tensión entre diferentes organizaciones. Desde la Ruta SO, que presidía, sus compañeros han expresado su pesar: "Mario siempre fue un hombre de lucha (...) comprometido con su gente y con la mejora del servicio de transporte. Su partida deja un vacío inmenso en nuestro sector". A la espera del resultado de la autopsia, la familia y su entorno preparan los detalles del entierro.