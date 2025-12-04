Una de las adolescentes de Jaén compartió un dibujo ahorcándose horas antes de hacerlo

Chara, como se presentaba en redes sociales Rosmed —la menor de las adolescentes que aparecieron ahorcadas en la madrugada del pasado sábado—, compartió con los 270 seguidores de su canal de WhatsApp un inquietante dibujo apenas unas horas antes de que encontraran su cuerpo colgado de la rama de un árbol del Parque de la Concordia de Jaén.

Eran casi las dos de la madrugada del pasado 28 de noviembre cuando la joven artista —de 15 años de edad— publicó un dibujo que habría hecho ella misma en el que aparecía "el personaje que la representa" con una soga al cuello y el pulgar de la mano derecha levantado. Previamente había compartido la fotografía de un joven en la misma situación.

Rosmed justificó el dibujo señalando que "vi el meme", en referencia a la mencionada imagen, "y lo hice", dibujarse a ella misma de esa manera. Su creación cobró todo el sentido cuando un día más tarde sus seguidores conocieron la noticia de la muerte de la artista a través del mismo canal, administrado por otras dos personas (amigos y colaboradores de Chara):

"Esto cogerá de sorpresa a todos, pero debemos dar la horrible noticia de que anoche Rosmed (Chara) se quitó la vida", comunicó uno de ellos. "Desapareció y estuvimos buscándola por toda la ciudad, y desgraciadamente la encontramos asfixiada junto a otra amiga que también había atentado contra su vida", seguía.

Chara, su alter ego

"Yo soy Chara, una pequeña artista en progreso". Así se definía Rosmed en la presentación de su canal de WhatsApp. Plataforma en la que —explicaba ella misma— ofrecía: "arte, chisme, probablemente frases, más arte, probablemente PxP". También señalaba que su "personaje representativo" es una diosa "similar a Hermes, un dios griego".

Aunque no existe una diosa llamada Chara en la mitología griega, sí es un personaje con connotaciones divinas en algunas Au (Alternated Universes, universos alternativos en español) como el creado por el videojuego Undertale. La propia Rosmed estaba inmersa en la creación de un AU con sus dibujos.

El proyecto —que parecía tenerla muy ocupada e ilusionada, según explicaba en su perfil de Instagram— estaba relacionado con el universo del mencionado Undertale. Un juego de rol en el que un niño cae en un submundo habitado por monstruos. Chara tiene un papel ambiguo, en ocasiones malévolo o asociado con la muerte.

Autolesiones y bullying

Aunque la policía ha descartado que el acoso escolar tenga algo que ver con el trágico desenlace de las dos amigas de Jaén, la madre de Rosmed ha reconocido que tuvo algún episodio de este tipo en el pasado. Según la mujer —Rosa— ella misma lo denunció en el centro al que acudía en ese momento, el IES El Valle —donde conoció a Sharit, la menor con la que se habría suicidado—, y por eso se activó el protocolo de prevención de suicidio.

No obstante, Rosa asegura que su hija nunca había expresado ideas suicidas antes a pesar de que sí se había infligido cortes y otras autolesiones. Ahora era "una niña feliz", ha exclamado antes los medios. Rosmed tenía siete hermanos y había cambiado de centro educativo dos veces en los dos últimos años. El bullying ya estaba "pisado". En septiembre comenzó el mismo módulo de FP que su amiga, pero se dio de baja apenas una semana después.

Le apasionaba el dibujo. Así lo refleja su cuenta de Instagram, en la que compartía sus creaciones artísticas. Muchas de ellas con un corte oscuro, incluso gore. De hecho, en el último mes estaba participando en el reto artístico viral conocido como Goretuber, que se celebra anualmente en octubre y que consiste en publicar una creación diaria siguiendo un listado basado en esta temática. Cumplió con los tres primeros: canibalismo, objetos afilados y asfixia. Ahí lo dejó.