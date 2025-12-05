Una relación sentimental oculta podría ser el origen del suicidio pactado de las adolescentes de Jaén

La investigación de la Policía Nacional intenta determinar qué fue lo que llevó a las dos adolescentes que aparecieron ahorcadas en el Parque de la Concordia de Jaén a quitarse la vida. Una de las hipótesis es que Rosmed, de 15 años, y Sharit, de 16, eran más que amigas. Algo que se rumoreaba desde que se hallaron sus cuerpos, cogidos de la mano.

La familia de Sharit lo ha negado desde el principio. La menor llevaba unos meses saliendo con un chico, su primer novio. "Mi hija estaba muy enamorada de ese niño", dijo ante los medios su madre. Por su parte, el joven —al que la policía ha tomado declaración— ha asegurado que su relación "era súper buena".

Si atendemos a lo que la chica publicaba en su perfil de Instagram, parece que así era. "Feliz día del novio, vida mía", le decía el pasado 3 de octubre. "Gracias por todo, por tus risas, palabras, acciones y compañía, por cuidarme y hacerme sentir amada", continuaba. "Soy afortunada de tenerte".

No pasa desapercibido que en la descripción de su perfil, Sharit dedica unas palabras tanto al joven como a Rosmed —Chara en redes—. "Cuando te sientas mal, yo también estaré ahí", le dice a él. "Sí, ¿y qué? Todos somos raros", a ella. En cualquier caso, es obvio que ambos eran personas muy importantes en su vida.

¿Las menores eran pareja?

La madre de Rosmed no quería salir en los medios —ha dicho— pero lo ha terminado haciendo para defender a su hija, de la que se ha dicho que podría haber inducido al suicidio a Sharit. Aunque la menor nunca se lo confirmó —ha reconocido— ella hace tiempo que pensaba que las dos adolescentes mantenían una relación sentimental.

Algo que confirmarían unos mensajes que los investigadores han encontrado en sus teléfonos móviles. La mujer —Rosa— cree que las niñas no se atrevieron a dar el paso de contarlo a su entorno, especialmente por la familia de Sharit —porque ella tiene un hijo gay y lo llevaban con naturalidad— y que por eso decidieron quitarse la vida juntas. No cree que nadie más interviniera en el terrible desenlace.

¿Cómo era su entorno virtual?

No obstante, el mundo virtual en el que se movían las menores podía no ser del todo conocido por sus familias. Basta entrar en algunas de las cuentas de los amigos de las adolescentes en redes, leer los comentarios que se dejaban unos a otros o ver las imágenes que compartían en sus perfiles para detectar que algo oscuro planea en el ambiente.

Buceando por ellas nos hemos topado con bromas sobre matarse o matar a otras personas, imágenes de lesiones, memes sobre el suicidio... Tanto que nadie pareció extrañarse cuando Chara —Rosmed— compartió con los seguidores de su canal público de WhatsApp un dibujo de ella misma ahorcándose, unas horas antes de quitarse la vida utilizando ese método.

Las creaciones de Chara

"Sólo soy una artista vaga que adora que le hagan dibujitos. Am I weird? (¿Soy rara?)". Así se definía Rosmed en su perfil de Instagram, en el que se presentaba como Chara. Su última publicación en la cuenta es del 24 de noviembre y se trata de un dibujo que la menor habría hecho por encargo —según señaló— en el que aparecen un monstruo y un humano mirándose a los ojos. "I don't care if you are a monster. You are still beautiful in my eyes... (No me importa si eres un monstruo. Sigues siendo hermoso a mis ojos)", le dice el humano al monstruo.

Ya hemos mencionado la última creación que compartió con sus seguidores de WhatsApp. Canal en el que —por cierto— señalaba que estaba "feliz con mi pareja". Precisamente 'Perfect pair (Pareja perfecta)' es como se titula el último vídeo creado y publicado por Chara en su canal de YouTube, el pasado 19 de noviembre, en el que pone animación a una de sus "canciones favoritas". Habla de que le parten "el corazón en dos" pero que haría lo mismo de todas formas "y acabaría como siempre".

¿Qué significa?

"Más te vale que me demuestres que puedes decírmelo a la cara", dice, "sabes que somos iguales", reza la letra. La canción, el vídeo o el último dibujo de Instagram podrían no tener nada que ver con el terrible desenlace. Pero, a la vista de la última creación que compartió Rosmed en WhatsApp y el último mensaje que envió antes de quitarse la vida, parece que nada es baladí. Formaría parte de la historia que la menor quería contar antes de marcharse.

La reconstrucción de la policía determinará si eran pareja o lo fueron en el pasado, si se lo plantearon pero no dieron el paso o qué pasó para que decidieran poner fin a su existencia. Rosa, la madre de Rosmed, ha informado de que hay un testigo que las vio manipulando las cuerdas junto al árbol la noche en la que las encontraron colgadas y que incluso disimularon cuando notaron la presencia de esta persona. Todo apunta a que el suicidio estaba perfectamente planeado. Está por ver si fue idea de una de ellas o de las dos.