Muere de un infarto cuando intentaba atracar un establecimiento en Torremolinos

Un hombre de 35 años ha muerto este domingo en Torremolinos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras agentes de la Policía Nacional lo reducían, después de un presunto intento de robo con violencia en un establecimiento de telefonía, según ha informado el 112 y han confirmado fuentes policiales.

El servicio de emergencias recibió la llamada a las 19:45 horas, cuando la Policía Nacional solicitó asistencia sanitaria para atender al hombre, que había entrado en parada cardiorrespiratoria. La alerta se activó después de que los agentes pidieran apoyo médico ante el estado en el que se encontraba la persona detenida.

Los agentes habían acudido previamente al establecimiento ubicado en la calle Hoyos, en la localidad malagueña, tras recibir un aviso que alertaba de un presunto robo con violencia en el interior del comercio. El personal del local había logrado retener al hombre, al que describieron en un "gran estado de agitación".

La intervención policial

La Policía Nacional acudió al lugar para detener al individuo y durante la intervención, el hombre sufrió la parada cardiorrespiratoria por la que se movilizó a los equipos sanitarios. Tanto los agentes presentes como los profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061 llevaron a cabo maniobras de Reanimación Cardiopulmonar con el objetivo de revertir la situación, pero los intentos resultaron infructuosos.